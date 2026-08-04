Puigdemont se integra en el grupo del Parlamento Europeo de los ultras alemanes y galos

Carles Puigdemont en una sesión del Parlamento Europeo, en una imagen de archivo del mes de febrero del 2024. RONALD WITTEK | EFE

Junts vuelve a encontrar cobijo entre los liberales europeos. Ocho años después de su expulsión de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), el partido de Carles Puigdemont se incorporó oficialmente al