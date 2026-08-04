Puigdemont se integra en el grupo del Parlamento Europeo de los ultras alemanes y galos
BARCELONA / E. LA VOZ
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Ocho años después de su expulsión, Junts se incorpora al PDE, del que también forman parte el PNV y Coalición Canaria04 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Junts vuelve a encontrar cobijo entre los liberales europeos. Ocho años después de su expulsión de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), el partido de Carles Puigdemont se incorporó oficialmente al