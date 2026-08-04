Puigdemont se integra en el grupo del Parlamento Europeo de los ultras alemanes y galos

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

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Carles Puigdemont en una sesión del Parlamento Europeo, en una imagen de archivo del mes de febrero del 2024.
Carles Puigdemont en una sesión del Parlamento Europeo, en una imagen de archivo del mes de febrero del 2024. RONALD WITTEK | EFE

Ocho años después de su expulsión, Junts se incorpora al PDE, del que también forman parte el PNV y Coalición Canaria

04 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Junts vuelve a encontrar cobijo entre los liberales europeos. Ocho años después de su expulsión de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), el partido de Carles Puigdemont se incorporó oficialmente al

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