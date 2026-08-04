Peinado remite a la Fiscalía Europea la nueva investigación sobre el empresario de las cartas de recomendación de Begoña Gómez

El empresario Juan Carlos Barrabés a su salida del Tribunal de Instancia de Madrid. FERNANDO VILLAR | EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado remitir a la Fiscalía Europea la pieza separada que abrió en junio para investigar al empresario Juan Carlos Barrabés por posibles irregularidades en un contrato de Red.es financiado con fondos comunitarios. El magistrado acepta así el derecho de avocación ejercido por los fiscales europeos y se aparta de una investigación que queda bajo la dirección del órgano encargado de proteger los intereses financieros de la Unión.

La decisión consta en un auto fechado el 27 de julio. El procedimiento afecta únicamente a Barrabés y no modifica la causa principal contra Begoña Gómez y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. La Audiencia Provincial de Madrid acordó el 13 de julio apartar al consultor del procedimiento ante el Tribunal del Jurado y ordenó que la investigación sobre su posible participación siguiera por los cauces del procedimiento abreviado.

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La Sección 23 justificó esa decisión por la existencia de indicios de que Barrabés «pudo haber resultado beneficiado en la contratación pública y en la adjudicación de determinados contratos». La eventual ventaja estaría vinculada, según la resolución, a las cartas firmadas por Begoña Gómez e incorporadas a varios expedientes. El tribunal entendió, sin embargo, que esos hechos no podían enjuiciarse junto a la esposa de Pedro Sánchez dentro del procedimiento del jurado.

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La investigación remitida a la Fiscalía Europea se concentra en una licitación publicada en junio del 2020, con un presupuesto base de 4.053.500 euros y financiación procedente de fondos FEDER. La adjudicataria fue una unión temporal formada por Innova Next, empresa vinculada a Barrabés, y KPMG. La presencia de dinero comunitario determina la competencia de los fiscales europeos.

El origen de esta línea está en una reciente investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Los agentes analizaron a principio de este año las comunicaciones electrónicas alojadas en las cuentas corporativas de Office 365 de trece personas relacionadas con la tramitación de otros dos expedientes de Red.es. Ese examen aportó nuevos datos sobre el contrato 044/20-ED y llevó a la Fiscalía Europea a reclamar información al juzgado.

La investigación se apoya en el atestado 38/2026 de la UCO, elaborado tras analizar los correos corporativos de trece personas que intervinieron en las licitaciones de Red.es. Los mensajes mostraban que la oferta vinculada a Barrabés fue utilizada como «oferta referente» para ajustar las demás puntuaciones. En uno de los intercambios, un evaluador afirmó que había quedado en revisar la propuesta de Everis —el gran competidor de Barrabés— e «intentar bajar algo comparativamente con Barrabés y sin mirar el resto». En otro se señaló que «la excelencia» estaba en Barrabés y que, como uno de los responsables «no quiere Everis ni en pintura», resultaba necesario construir una justificación para reducir su nota. Cuando ya no era posible rebajarla más, se propuso «disimular con una bajada de las mejores en general». La Guardia Civil detectó además que en otro contrato se ocultó del informe definitivo que la UTE adjudicataria no había presentado el libro blanco exigido en los pliegos, pese a recibir la máxima puntuación en ese criterio.

Diversos delitos

Los fiscales europeos consideran que los hechos podrían encajar, si se obtienen indicios suficientes, en delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Su resolución advierte de que la adjudicación podría haber perjudicado los intereses financieros de la Unión si se demostrara que el contrato se concedió a quien no habría resultado beneficiario sin una actuación irregular. La calificación es provisional y la investigación deberá determinar si los hechos tienen relevancia penal.

La Fiscalía Europea asumirá exclusivamente el expediente 044/20-ED. El resto de los hechos relacionados con la cátedra de Transformación Social Competitiva, el software desarrollado en la Universidad Complutense y el trabajo atribuido a Cristina Álvarez seguirán bajo la competencia del juzgado de Peinado. El órgano comunitario subraya que ambos bloques deben tramitarse por separado porque esas otras líneas no afectan a fondos europeos ni están unidas de forma inseparable al contrato de Red.es.