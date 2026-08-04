Investigan un intento para reactivar el fuego de Ávila, con 50.000 hectáreas arrasadas

Un hombre practica senderismo por una de las zonas afectadas por el incendio de Burgohondo RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE

El incendio de Burgohondo, en Ávila, ya figura en los registros históricos como el más devastador de la historia de España hasta la fecha. 50.000 hectáreas quemadas, muchas de ellas de gran valor ambiental en una zona hasta hace unos días verde y llena de contrastes. Hasta el martes han sido catorce días de lucha contra el fuego, ya controlado después de jornadas en las que la UME y las brigadas forestales lucharon hasta la extenuación para apagar las llamas. Pero ayer volvieron a saltar las alarmas. Las autoridades de Castilla y León advirtieron sobre una de las posibles reactivaciones que se produjeron el lunes en La Adrada y, especialmente en el entorno de la presa del Horcajo, por encima de Piedralaves, ambos municipios en la zona sur de la provincia, dentro de la comarca del Alto Tiétar.

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«Más que una reproducción, quizá fuera un nuevo incendio sobre el que están abiertas todas las líneas de investigación sobre el origen», tanto desde la Junta, como por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dijo el delegado territorial de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández. «No se descarta que pueda ser intencionado porque está fuera del perímetro», apuntó Hernández, quien calificó esta situación como «realmente preocupante» en caso de confirmarse. Afirmó que para subsanar este tipo de comportamientos, es preciso «más vigilancia, más colaboración ciudadana, más concienciación y pensar que, tanto la intencionalidad, como las imprudencia, originan la mayor parte de los incendios».

Detenido en Soria

La imprudencia está detrás de la detención de hombre de 52 años en Soria, como supuesto autor de un incendio forestal por imprudencia grave, cometido mientras realizaba tareas con una radial en una fecha en la que estaba prohibido desarrollar actividades con riesgo de provocar fuegos. El incendio se registró el pasado 31 de julio en el término municipal de Monteagudo de las Vicarías, y afectó principalmente a una zona con abundante vegetación.

Por otra parte, el jugador de fútbol Lionel Messi donó 80.000 euros para contribuir a la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, devastada por el incendio que ha arrasado cerca de 30.000 hectáreas.