El Gobierno ignoró más de 20 avisos de que Marruecos planeaba usar la inmigración como ariete en su «guerra híbrida» contra España
MADRID / COLPISA
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Seguridad Nacional ya identificó la vulnerabilidad de Ceuta en el 2021 y pidió un plan específico para protegerla que nunca llegó04 ago 2026 . Actualizado a las 09:17 h.
No eran simples avisos sobre movimientos migratorios masivos ni documentos sobre supuestas ofensivas de las mafias de tráfico de personas. El Gobierno ha venido ignorando al menos veinte informes y alertas oficiales que, desde el 2021,