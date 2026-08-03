Cuentas archiva la denuncia del PSOE contra la financiación de los hospitales privados de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una reciente comparecencia púiblica. Mariscal | EFE

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia del PSOE por «posibles irregularidades» en la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid, después de que el partido llevara ante este órgano fiscalizador la presunta condonación de más de 70 millones de euros a los grupos de sanidad privada Quirón y Ribera Salud.

Según el auto, el Tribunal de Cuentas no aprecia que exista un «perjuicio patrimonial concreto» para las arcas públicas que sea «evaluable económicamente» en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Los socialistas se apoyaron en una información de elDiario.es que señalaba que, entre el 2017 y el 2023, se habría dejado de anotar en el sistema de balance un total de 71,65 millones de euros correspondientes al coste de los tratamientos de pacientes derivados a hospitales públicos desde alguno de los cinco centros concertados.

En su escrito, el Tribunal de Cuentas expone que el PSOE «no individualiza ni acredita siquiera indiciariamente un eventual perjuicio a los caudales públicos, más allá de la referencia del medio de comunicación citado a una supuesta condonación por la Comunidad de Madrid a los centros concertados», y considera que no se ha acreditado menoscabo patrimonial cierto