Von der Leyen responde a Sánchez que «hay que hacer más» para reforzar las fronteras

Ursula von der Leyen en una imagen de archivo. Yves Herman | REUTERS

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «hay que hacer más para reforzar las fronteras en puntos críticos» como en Ceuta, después de la llegada la semana pasada de decenas de miles de personas de forma irregular. La política alemana señala que Europa «debe extraer lecciones» de lo ocurrido para mejorar su resiliencia, preparación y respuesta y, «aumentar la vigilancia y las barreras físicas donde sea necesario».

La jefa de Bruselas responde de este modo a España, después de que Sánchez mandara una carta a la Comisión, quejándose de la actitud de varios países europeos tras la llegada de más de 50.000 personas —a nado o saltando la valla— a la ciudad autónoma. El temor a que estas entradas masivas repercutieran en movimientos al resto de la Unión Europea se extendió entre las capitales; y el Gobierno de Roma decidió instaurar controles aleatorios durante un mes a los nacionales de terceros países que lleguen a Italia desde España por mar y aire.

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El Ejecutivo comunitario pidió calma y aclaró que «no se han registrado movimientos desde Ceuta hacia la Península Ibérica y el resto del bloque», pero la carta de respuesta de Von der Leyen mantiene el tono duro con España. Le recuerda que «la protección de todas las fronteras exteriores es una responsabilidad europea compartida» y pide una respuesta común a la crisis reciente.

En ese sentido, la política alemana apoya que se celebre una reunión urgente por videoconferencia de los ministros de Interior y Justicia —que tendrá lugar mañana— para «acordar una estrategia común» que será discutida también más adelante en el Consejo Europeo. Von der Leyen agradece a Sánchez su «rápida gestión» de las devoluciones de aquellas personas que entraron ilegalmente a Ceuta desde Marruecos y reitera que las autoridades de los dos países han gestionado la situación de forma «eficiente y efectiva».

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Su misiva destaca también que Rabat es un «socio estratégico e importante» para combatir la migración ilegal y que la UE ya está trabajando con las autoridades marroquíes para lograr una alianza más estructurada «en el futuro». «En cooperación con España, especialmente en cualquier cosa relacionada con Ceuta y Melilla, podríamos mejorar el sistema de alerta temprana para la gestión de fronteras y mejorar nuestro apoyo técnico y financiero a Marruecos», concluye.

Albares, sobre Italia: «No han estado a la altura»

Tan solo quedan 24 horas para que los ministros del Interior de la Unión Europea se reúnan, en una videoconferencia extraordinaria, con el fin de resolver las diferencias que ha provocado la crisis migratoria de Ceuta. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, sostuvo este lunes que ha habido estados europeos, concretamente Italia, que «no han estado a la altura».

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El ministro español aseguró que lo sucedido en la ciudad autónoma ceutí en los últimos días es un «hecho inédito que habrá que analizar», aunque siguió exculpando a Marruecos de cualquier responsabilidad acerca de la llegada de más de 50.000 marroquíes a las costas de Ceuta a nado. «Desde el premier momento, Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas y, sobre todo, para que retornasen inmediatamente, y sigue ofreciendo esa colaboración para que la última persona que haya entrado de manera irregular en España regrese a Marruecos», defendió Albares en una entrevista realizada a primera hora de este lunes.

Así, mientras mantenía la confianza depositada en el reino alauí, el jefe de la diplomacia española endureció el tono contra sus socios europeos, y señaló explícitamente a Italia, por haber cerrado el espacio Schengen con España ante la entrada de forma irregular de decenas de miles de inmigrantes. «Hay estados que no han estado a la altura, y el gobierno italiano ha sido uno de ellos», reprochó Albares, que no se quedó ahí, sino que llegó a afirmar que «ya le gustaría al país italiano gestionar las crisis migratorias como lo ha hecho España en Ceuta», cargando duramente contra el ejecutivo liderado por Giorgia Meloni.