Von der Leyen felicita a España, pero dice que «hay que hacer más» para reforzar las fronteras

Ursula von der Leyen en una imagen de archivo. Yves Herman | REUTERS

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «hay que hacer más para reforzar las fronteras en puntos críticos» como en Ceuta, después de la llegada la semana pasada de decenas de miles de personas de forma irregular. La política alemana señala que Europa «debe extraer lecciones» de lo ocurrido para mejorar su resiliencia, preparación y respuesta y, «aumentar la vigilancia y las barreras físicas donde sea necesario».

Además, agradece la misiva remitida por el presidente del Gobierno y le felicita por la «rápida gestión» de los retornos de quienes «entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos». «Las autoridades españolas y marroquíes gestionaron la situación de manera eficiente y eficaz», afirma la presidenta comunitaria, quien destaca que esa actuación permitió evitar movimientos posteriores hacia la Península y el resto de Europa y contribuyó a prevenir una pérdida «trágica e innecesaria» de más vidas.

Von der Leyen responde de este modo a España, después de que Sánchez mandara una carta a la Comisión, quejándose de la actitud de varios países europeos tras la llegada de más de 50.000 personas —a nado o saltando la valla— a la ciudad autónoma. El temor a que estas entradas masivas repercutieran en movimientos al resto de la Unión Europea se extendió entre las capitales; y el Gobierno de Roma decidió instaurar controles aleatorios durante un mes a los nacionales de terceros países que lleguen a Italia desde España por mar y aire.

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El Ejecutivo comunitario pidió calma y aclaró que «no se han registrado movimientos desde Ceuta hacia la Península Ibérica y el resto del bloque», pero la carta de respuesta de Von der Leyen mantiene el tono duro con España. Le recuerda que «la protección de todas las fronteras exteriores es una responsabilidad europea compartida» y pide una respuesta común a la crisis reciente.

En ese sentido, la política alemana apoya que se celebre una reunión urgente por videoconferencia de los ministros de Interior y Justicia —que tendrá lugar mañana— para «acordar una estrategia común» que será discutida también más adelante en el Consejo Europeo. Von der Leyen agradece a Sánchez su «rápida gestión» de las devoluciones de aquellas personas que entraron ilegalmente a Ceuta desde Marruecos y reitera que las autoridades de los dos países han gestionado la situación de forma «eficiente y efectiva».

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Su misiva destaca también que Rabat es un «socio estratégico e importante» para combatir la migración ilegal y que la UE ya está trabajando con las autoridades marroquíes para lograr una alianza más estructurada «en el futuro». «En cooperación con España, especialmente en cualquier cosa relacionada con Ceuta y Melilla, podríamos mejorar el sistema de alerta temprana para la gestión de fronteras y mejorar nuestro apoyo técnico y financiero a Marruecos», concluye.

Albares, sobre Italia: «No han estado a la altura»

Tan solo quedan 24 horas para que los ministros del Interior de la Unión Europea se reúnan, en una videoconferencia extraordinaria, con el fin de resolver las diferencias que ha provocado la crisis migratoria de Ceuta. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, sostuvo este lunes que ha habido estados europeos, concretamente Italia, que «no han estado a la altura».

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El ministro español aseguró que lo sucedido en la ciudad autónoma ceutí en los últimos días es un «hecho inédito que habrá que analizar», aunque siguió exculpando a Marruecos de cualquier responsabilidad acerca de la llegada de más de 50.000 marroquíes a las costas de Ceuta a nado. «Desde el premier momento, Marruecos ofreció su colaboración para intentar impedir ese flujo de personas y, sobre todo, para que retornasen inmediatamente, y sigue ofreciendo esa colaboración para que la última persona que haya entrado de manera irregular en España regrese a Marruecos», defendió Albares en una entrevista realizada a primera hora de este lunes.

Así, mientras mantenía la confianza depositada en el reino alauí, el jefe de la diplomacia española endureció el tono contra sus socios europeos, y señaló explícitamente a Italia, por haber cerrado el espacio Schengen con España ante la entrada de forma irregular de decenas de miles de inmigrantes. «Hay estados que no han estado a la altura, y el gobierno italiano ha sido uno de ellos», reprochó Albares, que no se quedó ahí, sino que llegó a afirmar que «ya le gustaría al país italiano gestionar las crisis migratorias como lo ha hecho España en Ceuta», cargando duramente contra el ejecutivo liderado por Giorgia Meloni.

Robles carga contra Marruecos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se desmarca del discurso mantenido por el Gobierno de España con Marruecos tras la crisis migratoria. Después de que numerosos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez eximieran a Marruecos de cualquier responsabilidad, fue Robles quien apuntó por primera vez al reino de Mohamed VI y le exigió que investigue «quién está detrás de esta tragedia humanitaria que ha habido». Pero Robles fue más allá y condenó la muerte de casi un centenar de personas en el mar.

«No puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado, o a personas echándoles a la muerte sin más, como consecuencia de actuaciones en las redes», censuró Robles, al tiempo que añadió que «quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades». Un cambio de tono evidente respecto al sostenido hasta la fecha por el Gobierno, con el que la ministra de Defensa pretende que Marruecos no se desentienda de la crisis migratoria que desató la llegada de decenas de miles de marroquíes a las costas ceutíes.

En unas declaraciones a los medios tras visitar la base aérea de Zaragoza, Robles reclamó al reino alauí que investigase «hasta el final» cómo fue posible la oleada de inmigrantes que atravesaron la frontera marroquí y llegaron a Ceuta a nado, «al igual que va a hacer el Gobierno de España». En todo caso, la ministra quiso realzar la labor del Centro Nacional de Inteligencia, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), así como de los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil. «No me van a pillar en ningún tipo de discusión sobre su papel», sentenció.

Robles quiso dejar bien claro que las ciudades de Ceuta y Melilla «no se tocan». «Todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española no se tocan, que Ceuta y Melilla no se tocan», zanjó la ministra, al tiempo que aseguró que el Ejército va a apoyar en todo momento a la Guardia Civil en las labores que haya que realizar en las dos ciudades autónomas.

Tellado: «Es muy difícil ponerse de acuerdo con quien se ha ido de vacaciones»

El PP alejó este lunes cualquier posibilidad de alumbrar un acuerdo con el PSOE para reformar de forma urgente la Ley de Extranjería y evitar que la crisis de Ceuta vuelva a repetirse. Aunque ambas formaciones coinciden en que el origen que ha terminado provocando este colapso en la ciudad autónoma está en una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio que anula las devoluciones en caliente de los inmigrantes que accedan a España por vía marítima, la ruptura de puentes es total y no hay margen de interlocución. «Es muy difícil ponerse de acuerdo con quien se ha ido de vacaciones, con quien no respeta a su país y con quien abandona a sus ciudadanos y les deja en una situación de riesgo para su propia seguridad», señaló el secretario general de los populares, Miguel Tellado, en una comparecencia en la sede nacional de Génova.

El pasado viernes el presidente del Gobierno en su visita a Ceuta, se abrió a una modificación de la Ley de Extranjería, que requiere de mayoría absoluta, para garantizar que las repatriaciones se producen de la forma «más eficiente posible». El PP recuerda que presentaron el pasado 16 de julio una proposición de ley en el Congreso para subsanar el vacío creado por el Supremo y «garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique también a las entradas por vía marítima» y que, desde entonces, «se han celebrado dos plenos extraordinarios y que la Mesa ni el Congreso han tenido ningún interés en debatir nuestra iniciativa».

Los de Feijoo no están dispuestos a rebajar la presión contra el Ejecutivo y han registrado en la Cámara baja una serie de preguntas parlamentarias para que sean contestadas por escrito. Mientras que, en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, han presentado una solicitud de documentación para «conocer los informes, las estadísticas de entradas de personas en situación irregular, las instrucciones del Ministerio del Interior tras la sentencia del Supremo, así como los protocolos de actuación» y no descartan sentar en la comisión de Interior al ministro Fernando Grande-Marlaska.

El Gobierno de Ceuta cifra entre 3.000 y 5.000 los migrantes que siguen en la ciudad

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas (PP) ha cifrado este lunes entre 3.000 y 5.000 los migrantes que aún permanecen en la ciudad tras la entrada masiva por el espigón fronterizo el pasado jueves. Fuentes del Ejecutivo autonómico han dicho a Efe que el cálculo aproximado indica que todavía permanecen en Ceuta varios miles de personas que no han querido aceptar el retorno a su país de origen, a pesar de que se ha facilitado su traslado en autobuses. El Gobierno ceutí ha puesto de manifiesto que también calcula que pudieron entrar unas 80.000 personas, teniendo en cuenta el número de personas que han retornado así como los cálculos efectuados por varias fuentes policiales consultadas por el Ejecutivo de Vivas. Por esta circunstancia, el Gobierno ha estimado que todavía no se ha podido recuperar la normalidad, ya que hay muchos migrantes por distintas zonas y partes de los montes.