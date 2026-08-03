Marruecos evita cualquier responsabilidad y atribuye la crisis de Ceuta a las mafias, la desinformación y la sentencia del Supremo

Migrantes cargan a otro migrante que resultó herido. Pedro Nunes | REUTERS

El Gobierno de Marruecos rompió su silencio con respecto a la crisis migratoria en Ceuta. Según Rabat, la entrada masiva de migrantes fue provocada por una combinación de causas: la actuación de las redes de trata de personas, la desinformación y los malentendidos en torno a una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre las «devoluciones en caliente». Se trata de su primera valoración pública después de que entre el jueves y el viernes pasado entre 50.000 y 60.000 personas entraran en Ceuta, una cifra que Marruecos redujo en su comunicado a 40.000. El Gobierno español elevó ayer a 72 la cifra oficial de fallecidos y Rabat confirmó otros once muertos en su territorio.

Un portavoz del Ministerio del Interior marroquí, a través de una nota de prensa recogida por los medios de comunicación nacionales, ha manifestado que lo ocurrido en Ceuta no ha sido fruto «ni de circunstancias espontáneas ni de factores circunstanciales», sino una combinación de «la explotación maliciosa del espacio digital y de la actividad de redes de trata de personas», junto a «la promoción de información engañosa y malas interpretaciones que acompañaron a las recientes decisiones emitidas por las autoridades judiciales españolas».

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Estas «malinterpretaciones», derivadas de la intoxicación informativa, «reforzaron entre algunos de los que deseaban migrar la convicción de que era posible evitar el retorno inmediato», ha manifestado el Ministerio del Interior.