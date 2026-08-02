El Gobierno niega que los servicios de información le advirtieran de lo que podía suceder en Ceuta

Grupos de inmigrantes llegados desde Marruecos y que no han querido regresar permanecían ayer en Ceuta. JESÚS TORRES / EUROPAPRESS

La situación de emergencia social provocada por la avalancha de más de 60.000 inmigrantes llegados a una ciudad como Ceuta, que no supera los 84.000 habitantes, y la tragedia humana, con más de setenta fallecidos, comienzan a estabilizarse, pero la polémica política no deja de crecer. El Gobierno respondió este domingo a las acusaciones del PP y Vox, que aseguran que el Ejecutivo conocía lo que iba a ocurrir y no hizo nada para evitarlo, afirmando que no dispuso de ningún indicio de lo que se avecinaba hasta que se consumó la entrada masiva por mar y tierra.

El delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, aseguró que no recibió ninguna información de los servicios de inteligencia españoles sobre la posibilidad de que se produjera una entrada de inmigrantes de esa magnitud. De hecho, afirmó que se enteró de lo que ocurría cuando vio a la multitud cruzando la frontera.

Preguntado por cómo era posible que los servicios de inteligencia no detectaran la presencia de 60.000 personas en las inmediaciones de la frontera, insistió en el mismo argumento. «Desde mi ámbito de competencia, que no es mucho con respecto a esos servicios, le puedo asegurar que es así», afirmó. «No tuvimos, aquí por lo menos, en esta delegación, ningún tipo de información hasta que empezamos a ver a esas personas entrar por la frontera de esa manera», explicó.

Sí reconoció que en los últimos días se había detectado un incremento del número de personas que llegaban a nado a la costa española de Ceuta, pero sostuvo que esa situación migratoria, que calificó de «muy compleja», no tenía nada que ver con la avalancha sin precedentes registrada el jueves. Pérez indicó que unos 3.000 efectivos, entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y militares, están desplegados en la ciudad y continuarán allí «el tiempo que sea necesario».

El PP insistió, sin embargo, en sus críticas. «El Gobierno tenía la información y el Gobierno no actuó», afirmó el secretario general del PP, Miguel Tellado. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, se reunió este domingo con representantes de las asociaciones de guardias civiles y policías para conocer su actuación durante la crisis migratoria. Censuró que el Gobierno haya tratado de responder a la crisis con el desplazamiento de «tan solo 17 policías».

«Basta con pisar la calle para comprobar que la normalidad de la que habla el Gobierno en Ceuta no existe», sostuvo en un mensaje en X, acompañado de un vídeo en el que se ve a decenas de inmigrantes todavía en la ciudad. El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, afirmó que Ceuta «sigue tomada por la inmigración irregular» como consecuencia de un Gobierno «ineficaz, inestable y débil», por lo que, a su juicio, a Sánchez solo le queda convocar elecciones.