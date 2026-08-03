Denuncian ante el Tribunal de Cuentas la compra del ático de Ayuso por un posible perjuicio a las arcas públicas

Vista del edificio en el barrio de Chamberí donde está situado el ático que adquirió la empresa pública Planifica Madrid. Borja Sanchez-Trillo | EFE

La polémica compra del ático de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid ha llegado este lunes al Tribunal de Cuentas. El abogado Javier Flores, conocido por varias de sus campañas para fiscalizar al gobierno regional, ha presentado una denuncia para que el órgano fiscalizador investigue si la operación pudo provocar un perjuicio económico a las arcas públicas y determine, en su caso, la cuantía y los responsables.

La iniciativa no se dirige por ahora contra ninguna persona concreta. El denunciante reclama que se examine la actuación de Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia que formalizó el pasado 14 de abril la adquisición de una vivienda de 485 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos, con cerca de 200 metros de terraza.

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El Gobierno regional sostuvo inicialmente que el inmueble serviría como oficina temporal de Isabel Díaz Ayuso y de un equipo reducido durante unas obras en la Real Casa de Correos. Sin embargo, el ático tiene uso residencial y la normativa urbanística de Madrid impide instalar una oficina completa en una planta de esas características.

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La Comunidad anunció el 30 de julio que volvería a poner el piso en el mercado, apenas tres meses y medio después de comprarlo y sin que hubiera llegado a utilizarse. La decisión se incluyó en un paquete de venta de otros cuatro inmuebles situados en Gran Vía, con el que el Ejecutivo madrileño calcula obtener entre 20 y 22 millones de euros para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste.

La denuncia sostiene que la operación pudo generar costes que ya no serían recuperables, pese a que el inmueble no llegó a cumplir ninguna función pública. Entre ellos podrían figurar los gastos notariales, registrales, tributarios, de intermediación o de acondicionamiento, aunque su importe se desconoce porque el Ejecutivo autonómico no ha revelado hasta ahora el precio de compra ni ha publicado el expediente completo.