Abascal pide la militarización permanente de la frontera entre Ceuta y Marruecos y el cierre del paso

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en Ceuta, donde pidió la militarización de la frontera de Ceuta con Marruecos. EFE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, pidió este domingo en Ceuta «militarizar permanentemente la frontera» de la ciudad autónoma «hasta que sea necesario» y mantener «el cierre permanente del paso fronterizo hasta que Marruecos nos dé garantías de que esto no va a volver a ocurrir». El líder de la formación culpó a Marruecos de promover una «invasión» y un «acto de guerra tolerado y permitido por Pedro Sánchez». «¿Por qué Marruecos se ha atrevido a hacer esto? Porque sabía que no iba a haber ninguna respuesta, ningún tipo de represalia. ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos», manifestó durante una comparecencia en la plaza de África, en Ceuta, junto al Palacio Autonómico.

Abascal insinuó que el país vecino «tiene informaciones y pruebas» sobre «corrupciones y mafias» fraguadas, según él, por el presidente del Gobierno español. También pidió al jefe del Ejecutivo que «dé cuentas» y explique «la verdad» de lo ocurrido en la ciudad, donde, según sus cifras, han entrado «65.000 personas».

El líder de Vox se refirió asimismo al pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien atribuyó la crisis migratoria a «unas leyes débiles y una mala gestión». Abascal manifestó que, en su opinión, «Trump se queda corto». «Lo que hay son unas leyes criminales que promueven la invasión y no hay una mala gestión», afirmó.