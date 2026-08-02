La sombra de Marruecos se agranda con otro golpe fronterizo camuflado de crisis migratoria

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPOISA

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Policías nacionales tratan de controlar a un grupo de inmigrantes en la costa de Ceuta.
Policías nacionales tratan de controlar a un grupo de inmigrantes en la costa de Ceuta. VIOLETA SANTOS MOURA

Los servicios de información consideran que lo ocurrido en Ceuta ha sido una operación política de Rabat sobre España para «explorar sus límites»

02 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«No ha sido una crisis migratoria. Esto tiene mucho más que ver con una suerte de Marcha Verde blanda». Los responsables de los servicios de información en Ceuta no tienen la menor duda de que

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