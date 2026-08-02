La sombra de Marruecos se agranda con otro golpe fronterizo camuflado de crisis migratoria
MADRID / COLPOISA
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Los servicios de información consideran que lo ocurrido en Ceuta ha sido una operación política de Rabat sobre España para «explorar sus límites»02 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«No ha sido una crisis migratoria. Esto tiene mucho más que ver con una suerte de Marcha Verde blanda». Los responsables de los servicios de información en Ceuta no tienen la menor duda de que