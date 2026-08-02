El rey expresa su «indignación» por lo ocurrido en Ceuta y dice que el Estado «debe velar por su seguridad» y evitar que estos hechos se repitan

Soldados del ejército español dialogan con uno de los inmigrantes llegados a Ceuta de forma ilegal desde Marruecos. FABIAN BIMMER / REUTERS

Felipe VI expresó este sábado su «preocupación e indignación» por los «graves» acontecimientos ocurridos en Ceuta y Melilla, que han supuesto una violación de la integridad territorial de España y el fallecimiento de 90 inmigrantes, y afirmó que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. Según informó la Casa Real en un comunicado, el jefe del Estado subrayó la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan «de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y el cariño del resto de España».

«El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos —que, además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas— vuelvan a repetirse», sostiene el monarca.

El rey ha mantenido estos días contactos tanto con los presidentes de las dos ciudades autónomas, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo. «A todos les ha transmitido palabras de ánimo y firmeza», señala el mensaje.

La llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta, la mayoría de los cuales han regresado ya a su país, y las críticas de líderes europeos a la gestión del Gobierno español ante la avalancha han provocado una crisis política en la Unión Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que le trasladó su «seria preocupación» ante lo que calificó como una «reacción egoísta, polarizadora e ilegal» de los Estados miembros de la UE.

En la misiva, dirigida también al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, cuyo país preside actualmente el Consejo de la UE, Sánchez acusa a varios gobiernos europeos de haber actuado movidos por «el prejuicio, las noticias falsas, la ignorancia o el interés político». La protesta se produjo después de que Italia suspendiera el acuerdo de Schengen con España y de que Finlandia y Dinamarca plantearan también la posibilidad de suspenderlo.

Comienza la instalación de boyas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, arremetió también contra el Gobierno italiano, al que reclamó más «solidaridad» y «responsabilidad» y «menos egoísmo». Marlaska recordó que, en el 2023, durante la «situación absolutamente difícil de Lampedusa», España reaccionó «compartiendo esa carga». «Algunos tienen la memoria muy corta», dijo en una rueda de prensa en Ceuta. «Estamos hablando de mala fe o de ignorancia», señaló, porque «Ceuta no forma parte de Schengen». Añadió que «Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España, sino un socio absolutamente fiable».

El Gobierno comenzó este sábado la instalación de boyas de contención en el espigón del Tarajal, en Ceuta, para tratar de evitar que se repitan las llegadas de inmigrantes a nado. El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de entre 30 y 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad.