El fuego originado por un camión en llamas en Cáceres obliga a evacuar a 800 personas

Imagen del incendio declarado en la Autovía de la Plata, que obligó a evacuar a 800 personas Alberto Santacruz | EFE

Un total de dieciocho medios aéreos —siete aviones y once helicópteros— participaban ayer, al cierre de esta edición, en las labores de extinción de un incendio forestal originado al arder un camión en la Autovía de la Plata (A-66), lo que obligó a evacuar de forma preventiva a 150 personas en Grimaldo y a otras 650 en Casas de Millán, en la provincia de Cáceres. La Junta de Extremadura activó la situación operativa 1 del plan especial de Protección Civil ante incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex).

Según informó la Guardia Civil, el fuego, originado en el vehículo pesado, se propagó rápidamente a la vegetación colindante, afectando tanto al entorno forestal como a las inmediaciones de la autovía. La situación operativa 1 se declara ante incendios que pueden afectar a bienes forestales y a personas o bienes no forestales, un escenario que requiere adoptar medidas para proteger a la población. En este caso, se activó por la posible afección a cascos urbanos y viviendas aisladas.

Toledo y Ciudad Real

Otro incendio registrado en el término municipal de Seseña (Toledo) llevó también al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) a declarar la situación operativa de nivel 1, ya que el humo afectaba a una carretera y a un polígono industrial. En torno a las ocho de la tarde la alerta se rebajó al nivel 0. En las labores de extinción trabajaron dos medios aéreos y cuatro terrestres, con 38 efectivos.

Además, se declaró otro incendio en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), que requirió la intervención de diez medios aéreos y 25 terrestres, con 142 efectivos. También se activó la situación operativa de nivel 1, aunque no existía afectación al núcleo urbano.

Una «posible reactivación» registrada en la tarde de este sábado en el incendio de Burgohondo (Ávila), en el término municipal de La Adrada, por debajo del pueblo, obligó a Protección Civil de Castilla y León a enviar un mensaje ES-Alert para ordenar la evacuación de la urbanización La Picota y de las edificaciones colindantes.

En lo que va de año, el fuego ha afectado a más de 186.000 hectáreas en España, frente a las 33.360 del mismo período del 2025.