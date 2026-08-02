La comunidad gallega en Ceuta: «Fue como si estuvieran 60.000 personas deambulando por la calle Príncipe de Vigo»

María Vidal Míguez
MARÍA VIDAL REDACCIÓN / LA VOZ

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Merche Fariña, presidenta del Centro Gallego de Ceuta, el más antiguo de España
Merche Fariña, presidenta del Centro Gallego de Ceuta, el más antiguo de España

Cerca de un centenar de gallegos residen en la ciudad autónoma, y desde el Centro Gallego, que preside actualmente Merche Fariña, trabajan para que haya un hermanamiento y sobre todo para promocionar Galicia más allá de sus fronteras

02 ago 2026 . Actualizado a las 14:43 h.

Merche Fariña tenía que estar estos días en la casa familiar de Caldas de Reis. De esta localidad pontevedresa son sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos... Toda su familia. Pero el destino quiso que ella

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