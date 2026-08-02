Los más de 70 muertos convierten a Ceuta en una de las mayores tragedias migratorias en décadas

Militares escoltando a inmigrantes en Ceuta. Violeta Santos Moura | REUTERS

Tras días de absoluta tragedia, en los que Ceuta contuvo el aliento ante una de las peores crisis migratorias vistas por la población ceutí, la normalidad empieza a recuperarse. La entrada de unos 50.000 inmigrantes que llegaron a nado a la costa ceutí desbordó la capacidad de respuesta de una ciudad que no llega a los 100.000 habitantes, y demandó la intervención y el despliegue del Ejército como pocas veces se ha visto en la ciudad. Nada tuvo que ver con el episodio que se dio en el 2021, en el que apenas entraron unas 10.000 personas. En este caso, la crisis migratoria ha derivado en una crisis humanitaria que le ha costado la vida a 72 personas, según los últimos datos registrados por la Delegación del Gobierno en Ceuta, aunque los equipos de rescate continúan trabajando sobre el terreno a la espera de que ese número pueda seguir creciendo. De hecho, según fuentes de los servicios de información españoles, Marruecos también está encontrando cuerpos en las últimas horas en su lado de la frontera y estiman que la cifra de fallecidos supere el centenar.

El mensaje de Felipe VI durante la tarde del sábado y, sobre todo, los términos en los que se pronunció ya arrojaron una idea de la magnitud de la situación, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a tachar de una «violación de la integridad territorial» de España. A pesar de que, prácticamente, todas las personas que cruzaron la frontera por vía marítima han vuelto a Marruecos, las denuncias de desaparecidos en el país africano empiezan a acumularse, donde numerosas familias comprueban que entre los retornados no se encuentran sus familiares o allegados.

«Personas inocentes que han perdido la vida intentando acceder a nuestra ciudad», lamentó este domingo el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en una comparecencia en la que hizo balance del drama humano vivido en la ciudad en los últimos días, y actualizó la cifra de muertos encontrados, que ya llega a los 72. Una cifra que, según los servicios de información españoles, superará el centenar, ya que en la parte de la orilla marroquí del Tarajal han aparecido «decenas de cuerpos» que todavía no han sido contabilizados oficialmente.

Pérez Triano también aseguró este domingo que unos tres mil efectivos entre miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y militares, están desplegados en la ciudad para garantizar la seguridad y continuarán «el tiempo que sea necesario». El delegado ha dicho que la ciudad autónoma está recuperando la normalidad y, aunque ha reconocido que «queda mucho camino por recorrer», ha insistido en que la situación «no tiene nada que ver» con la que se vivió en las primeras 24 horas. Y ha añadido que no se puede determinar ahora el número de personas que quedan en la ciudad de las que entraron irregularmente.

El delegado del Gobierno no ha descartado que los días 4 y 5 de agosto se puedan llevar a cabo los festejos de la conmemoración de la festividad de la Virgen de África, lo que incluye una ofrenda floral y una procesión, después de la suspensión de las Fiestas Patronales en honor a la Patrona que se iban a desarrollar del 1 al 8 de agosto. «Ahora mismo no vemos problemas para que se celebren», ha dicho.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha aprovechado su presencia en Ceuta para mantener una reunión con los representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil para conocer la situación vivida en la ciudad en las últimas horas. Núñez Feijoo, que a primeras horas de este sábado visitaba Ceuta acompañado por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, ha aprovechado su presencia para reunirse con los sindicatos Jupol, SUP; CEP y UFP, además de con las asociaciones de la Guardia Civil, con la intención de comprobar el estado de los efectivos policiales, según han informado a Efe fuentes del partido. El presidente del PP ha apostado por reforzar los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El presidente nacional del PP ha acudido esta mañana al Santuario de la Virgen de África, patrona de la ciudad, antes de abandonar Ceuta, donde hoy mismo también ha llegado el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, se trasladó a Ceuta este domingo para pedir al Gobierno de España que se militarice «permanentemente» la frontera «el tiempo que sea necesario», así como suspender el acuerdo preferencial de la Unión Europea con Marruecos. «España tiene que mandar el mensaje al mundo y especialmente a Marruecos de que va a defender su frontera», sentenció Abascal en unas declaraciones a los medios, en las que arremetió duramente contra el Ejecutivo español, al que el reino alauí tiene «sometido».

El papa pide soluciones

El papa León XIV confió este domingo en que se puedan encontrar «soluciones de paz, estabilidad y justicia» ante la crisis migratoria de Ceuta, según dijo en español en los llamamientos posteriores al rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

«Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia», manifestó el pontífice.