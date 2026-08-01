La sentencia del Supremo anula la devolución en frontera para los inmigrantes que entren a nado

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Decenas de inmigrantes en la playa de Ceuta tras cruzar la frontera por el mar ayudados por flotadores.
Decenas de inmigrantes en la playa de Ceuta tras cruzar la frontera por el mar ayudados por flotadores. MARCOS MORENO | EUROPA PRESS

El tribunal precisa que, «de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza» en Ceuta y Melilla, podría aplicarse la disposición contemplada en la ley de extranjería. Existen además otras dos vías para el rechazo, pero en todas ellas se requiere que Marruecos acepte la readmisión

01 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La ley española contempla tres vías para devolver a quienes han entrado irregularmente en Ceuta o intentan hacerlo. La primera es el rechazo en frontera, previsto para quienes son sorprendidos mientras tratan de superar la

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