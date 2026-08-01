La sentencia del Supremo anula la devolución en frontera para los inmigrantes que entren a nado

Decenas de inmigrantes en la playa de Ceuta tras cruzar la frontera por el mar ayudados por flotadores. MARCOS MORENO | EUROPA PRESS

La ley española contempla tres vías para devolver a quienes han entrado irregularmente en Ceuta o intentan hacerlo. La primera es el rechazo en frontera, previsto para quienes son sorprendidos mientras tratan de superar la