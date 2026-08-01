Sánchez traslada a Von der Leyen su «preocupación» por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la crisis migratoria en Ceuta

Sánchez, durante su comparecencia del viernes en la Asamblea de Ceuta Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa HANDOUT | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para trasladarle su «seria preocupación» sobre la «reciente reacción» de «algunos gobiernos europeos» tras la crisis migratoria originada en Ceuta.

En el escrito, según recoge Europa Press, el líder del Ejecutivo ha calificado de «asimétrica» la respuesta que han dado el resto de Estados miembro, y ha criticado que haya quienes han optado por «atacar a España» y «pedir su exclusión temporal del Espacio Schengen». Una actitud, ha relatado, impulsada por «prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos».

Una respuesta que no ha sido mayoritaria, según el jefe del Ejecutivo, porque «la mayoría» de los países europeos ha mostrado su «apoyo» a España tras la entrada «inesperada» de 50.000 personas, de las cuales se ha logrado retornar «a la práctica totalidad de los migrantes que cruzaron de forma irregular» y «evitar cualquier movimiento posterior no autorizado hacia la Europa continental».

Además, ha trasmitido a la mandataria europea que esta posición es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los «principios de solidaridad» que «unen» a los países comunitarios, así como a «los intereses a largo plazo de Europa y al sentido común más elemental», porque Ceuta «no forma parte del Espacio Schengen», «casi no quedan migrantes irregulares sin retornar» y «España es, según Frontex, una de las fronteras exteriores menos porosas de la Unión Europea».

Reacción «ilegal» de Italia

En este sentido, Sánchez ha destacado que el número de entradas irregulares por la frontera Sur de España «es la mitad de las registradas, por ejemplo, en Italia» en los últimos cinco años. Y ha tachado la reacción de algunos gobiernos, como, precisamente, el italiano, de «egoísta», «polarizadora» e «ilegal», después de que la primera ministra, Giorgia Meloni, anunciara este viernes la clausura de las fronteras con España.

«Ante la gravedad de la situación», el presidente Sánchez ha solicitado a la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea que convoque de urgencia una videoconferencia extraordinaria de los Ministros del Interior para «establecer una respuesta común ante situaciones de esta naturaleza» y «reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros».

Saca pecho de su política migratoria

Y ha confiado en Von der Leyen el «liderazgo» para «garantizar que la Unión Europea responda de manera rápida, eficaz y coordinada» tras una coordinación con «las autoridades marroquíes» para restablecer la situación en Ceuta «al tiempo que se ha dado continuidad a la política migratoria eficaz y solidaria que España ha aplicado de forma coherente durante los últimos años».

Una política, ha incidido, que «ha permitido reducir drásticamente las llegadas irregulares» en España y la ha posicionado como «la segunda frontera exterior más segura de la UE», además de permitir a «ayudar a otros Estados miembros cuando se enfrentaron a crisis similares», como la acogida de migrantes que llegaron a Europa Oriental a través de «Lampedusa en 2023», ha ejemplificado Sánchez.