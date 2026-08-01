Sánchez se complica el nuevo curso político
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La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta enturbia su relación con los socios de la UE, mientras que los incendios, la financiación autonómica y la vivienda lastran su previsión optimista02 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el pasado martes en la Moncloa para hacer balance del curso político. Al margen de una intervención condicionada por los incendios, que evidenciaron una clara falta de medios