Sánchez se complica el nuevo curso político

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició este sábado sus vacaciones en Lanzarote junto a su familia. En la imagen, el jefe del Ejecutivo llega a la residencia real de La Mareta en una furgoneta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició este sábado sus vacaciones en Lanzarote junto a su familia. En la imagen, el jefe del Ejecutivo llega a la residencia real de La Mareta en una furgoneta. ADRIEL PERDOMO

La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta enturbia su relación con los socios de la UE, mientras que los incendios, la financiación autonómica y la vivienda lastran su previsión optimista

02 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el pasado martes en la Moncloa para hacer balance del curso político. Al margen de una intervención condicionada por los incendios, que evidenciaron una clara falta de medios

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