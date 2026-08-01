Sánchez se complica el nuevo curso político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició este sábado sus vacaciones en Lanzarote junto a su familia. En la imagen, el jefe del Ejecutivo llega a la residencia real de La Mareta en una furgoneta. ADRIEL PERDOMO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció el pasado martes en la Moncloa para hacer balance del curso político. Al margen de una intervención condicionada por los incendios, que evidenciaron una clara falta de medios