Líderes de 22 países de la UE piden mayor protección de las fronteras

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta. GABRIELA SARDÁ / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Europa se pone seria con sus fronteras. Este sábado, 22 de los veintisiete miembros de la Unión Europea han mostrado, a través de una carta, su gran preocupación por la entrada ilegal de 50.000 personas desde Marruecos. «Estamos dispuestos a evitar que los traficantes desafíen la integridad de la frontera exterior de la Unión», dicen los líderes nacionales en la misiva dirigida a la Comisión, el Consejo y el Consejo Europeo. Estos culpan del episodio a la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones en el mar y a la regularización de 500.000 migrantes, la cual consideran una «política que puede servir para atraer».

En el mensaje, y pese al retorno de gran parte de los asaltantes, ofrecen a España medidas para controlar la frontera como el uso de Frontex —la guardia fronteriza de la UE— o mejorar la cooperación con Marruecos. El próximo martes los ministros del Interior de la UE se reunirán de urgencia de forma telemática para analizar la crisis, algo que Pedro Sánchez también había reclamado.

Dispuestos a hacer controles

Además, se muestran listos para introducir controles fronterizos internos en el espacio Schengen, como ya ha anunciado Italia, pese a reconocer que no ha habido movimientos ilegales dentro de la zona, a la que Ceuta y Melilla no pertenecen. Tampoco se menciona a las 67 víctimas mortales durante el asalto.

Francia y Portugal, los dos Estados miembros que comparten frontera física con España, no forman parte de la carta, así como Luxemburgo. Tampoco Irlanda, que sí es destinatario al presidir este semestre el Consejo. Las líderes de este mensaje son las primeras ministras de Italia —Giorgia Meloni— y Dinamarca —Mette Frederiksen—, dos de las figuras antiinmigración más destacadas en Europa. Frederiksen forma parte de la familia europea socialdemócrata, al igual que el PSOE y Pedro Sánchez.

Las dos ya impulsaron juntas, el pasado mes de mayo, la Declaración de Chisináu, en la que los países miembros del Consejo de Europa pidieron al Tribunal de Europeo de Derechos Humanos más poder para realizar deportaciones.