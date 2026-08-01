Un joven marroquí: «¿Es verdad que han abierto la frontera y se puede pasar sin papeles a España?»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Muchos de los migrantes que trataron de entrar en Ceuta este viernes lo hicieron a nado o cruzando a pie el espigón fronterizo01 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Castillejos, localidad costera de Marruecos ubicada a cinco kilómetros de Ceuta, amaneció la noche del jueves cubierta de basura y sumida en el desorden tras la tensión vivida. Varios grupos de jóvenes se enfrentaron a