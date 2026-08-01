Un joven marroquí: «¿Es verdad que han abierto la frontera y se puede pasar sin papeles a España?»

Adrián Valiño REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Un joven rezando al llegar a Ceuta este viernes.
Un joven rezando al llegar a Ceuta este viernes. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

Muchos de los migrantes que trataron de entrar en Ceuta este viernes lo hicieron a nado o cruzando a pie el espigón fronterizo

01 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Castillejos, localidad costera de Marruecos ubicada a cinco kilómetros de Ceuta, amaneció la noche del jueves cubierta de basura y sumida en el desorden tras la tensión vivida. Varios grupos de jóvenes se enfrentaron a

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