Feijoo sostiene que el Gobierno tenía datos de la posible «ocupación» de Ceuta y no actuó

Feijoo, durante su comparecencia en Ceuta Reduan | EFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, da por hecho que el Gobierno tenía información de que se podía producir la crisis migratoria que este jueves llevó a 50.000 personas —según datos del Ejecutivo— a cruzar ilegalmente a la ciudad autónoma desde Marruecos, y ha criticado que no hiciese «nada» para impedirlo. Además, considera «ridícula» la colocación de barreras marítimas por las que ha optado ahora el Ejecutivo.

«Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga si conociendo lo que iba a pasar, por qué no actuó», ha afirmado en una comparecencia desde Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. «Queremos saber si el Gobierno tenía conocimiento, como parece indicar, desde hacía días que se iba a producir», ha insistido, según recoge Europa Press.

En este sentido, ha afirmado que no se cree que «todos los servicios de información» de España fallaran y no hubiese ninguna previsión de que «miles» de personas se aproximaban a la frontera entre España y Marruecos.

«Responder esto le corresponde al Gobierno», ha aseverado. También ha tachado de «ridícula» la medida del Ejecutivo, que este sábado ha anunciado que comienza la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar. «Si ahora valen las bollas, ¿por qué no se pusieron mucho antes?», ha cuestionado Feijoo, que ha criticado que en 2021 entraron «entre 10.000 y 15.000 personas» y no se ha hecho «nada» hasta que han entrado 60.000.

Noticia en proceso de ampliación