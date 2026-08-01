Unos 69.500 migrantes ya han regresado a Marruecos, según el Gobierno, mientras comienzan a instalarse barreras de contención en la frontera de Ceuta

1/6 Salida de un amplio grupo de migrantes hacia Marruecos Jon Nazca | REUTERS 2/6 Fuerzas de seguridad dirigen en Ceuta a un grupo de migrantes hacia la frontera con Marruecos Jon Nazca | REUTERS 3/6 Fuerzas de seguridad dirigen a los migrantes hacia la frontera Fabian Bimmer | REUTERS 4/6 Migrantes regresando a Marruecos Fabian Bimmer | REUTERS 5/6 Migrantes regresando a Marruecos Jon Nazca | REUTERS 6/6 Noche tensa en Melilla GINER | EFE

Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 69.500 migrantes han salido en las últimas 30 horas de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves, mientras esta mañana comienzan a instalarse barreras de contención en el espigón de la frontera del Tarajal.

Fuentes policiales han indicado a Efe que en estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva e incluso otros que en el día de ayer habrían entrado y salido en más de una ocasión.

Además, según ha informado el Ministerio del Interior a Efe, a las 7:50 horas, ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón de la frontera del Tarajal, tal y como anunció ayer desde Ceuta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad. Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Además, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática.

En cuanto a los datos de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos, el Ministerio del Interior cifró en 50.000 las entradas del día 30, mientras que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, afirmó que podrían haber alcanzado las 60.000.

Salida de un amplio grupo de migrantes hacia Marruecos Jon Nazca | REUTERS

Fuentes de Interior han informado esta mañana que la noche en Ceuta ha transcurrido con normalidad, que las entradas «se han detenido en su totalidad» y que han continuado la salidas hacia Marruecos.

Tras la entrada masiva del jueves, en el día de ayer miles de personas partieron de vuelta hacia la frontera para regresar a Marruecos por varios motivos, entre ellos el anunciado acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.

Noche tensa en Melilla GINER | EFE

La tranquilidad vuelve a la valla de Melilla

La tranquilidad ha vuelto a la valla fronteriza de Melilla tras una noche, la segunda consecutiva, de presión migratoria en diferentes puntos del perímetro y entradas irregulares que no han sido cuantificadas oficialmente, y que provocaron un gran trasiego de patrullas y uso de material antidisturbios para repelerlos.

Según ha podido observar Efe, uno de los puntos de mayor presión durante la noche fue las inmediaciones del paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre Melilla y Marruecos, que permanece cerrado mientras más de mil viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) siguen bloqueados a la espera de su reapertura.

Desde antes del anochecer, y hasta prácticamente primera hora de la mañana, los intentos de entrada por esa zona han sido continuos por parte de grupos de jóvenes migrantes magrebíes que se han ido moviendo a lo largo de la valla, algunos de los cuales han provocado daños en las garitas de vigilancia marroquíes e incluso un incendio junto al perímetro.

Parte de ellos consiguieron encaramarse a la zona alta de la verja fronteriza y sentarse sobre los denominados peines invertidos, que coronan la valla más próxima a Marruecos para dificultar su escalada antes de intentar iniciar el descenso por la valla española para acceder a Melilla, donde esperaban numerosas patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local.

Los grupos de migrantes han seguido la misma dinámica durante gran parte de la noche, moviéndose a lo largo del perímetro para intentar aprovechar algún momento de despiste para conseguir su objetivo, y parte de ellos lo lograron, como pudo observar Efe en la zona cercana al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, por donde entraron, al menos, una quincena.

La situación a primera hora de la mañana de este sábado en el perímetro es de calma absoluta y las patrullas de la Guardia Civil se concentran en la zona conocida como Villa Pilar, a la espera de actuar ante posibles nuevos movimientos, tal y como ha podido observar Efe.

La noche del jueves se produjeron un total de 130 entradas irregulares en Melilla, 84 de ellas de menores de edad, que han elevado a 260 el número de acogidos en los centros de protección de la ciudad, más del triple del límite máximo establecido en la declaración de contingencia migratoria.

Antes de que anoche se repitiera otra noche de presión migratoria, la Delegación del Gobierno informó ayer de que las fuerzas de seguridad marroquíes abortaron durante la tarde del viernes los intentos de entrada irregular de varios grupos de migrantes que intentaron aproximarse sin éxito a diferentes puntos del perímetro y la frontera de Melilla.