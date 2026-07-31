Vota y opina: ¿Qué te parecen las medidas propuestas por Sánchez para mejorar la seguridad en Ceuta?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa de esta mañana en Ceuta Borja Puig de la Bellacasa | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este viernes a Ceuta tras la avalancha migratoria iniciada en la jornada de ayer y que supuso la entrada de más de 50.000 personas ilegalmente en la ciudad autónoma. Sánchez anunció que desde el Ejecutivo platean una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan «de la manera más eficiente posible». Además, anunció la colocación de boyas en el mar, haciendo frontera entre Ceuta y Marruecos para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo y poder devolver migrantes en caliente. Y a ti, ¿te parecen suficientes las medidas propuestas por Sánchez?

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