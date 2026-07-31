Vota y opina: ¿Qué te parecen las medidas propuestas por Sánchez para mejorar la seguridad en Ceuta?
ESPAÑA
El presidente del Gobierno anunció la instalación de boyas en el espigón de la ciudad autónoma para cumplir con el Supremo y estudia una posible reforma de la ley extranjería para agilizar las repatriaciones31 jul 2026 . Actualizado a las 15:50 h.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este viernes a Ceuta tras la avalancha migratoria iniciada en la jornada de ayer y que supuso la entrada de más de 50.000 personas ilegalmente en la ciudad autónoma. Sánchez anunció que desde el Ejecutivo platean una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan «de la manera más eficiente posible». Además, anunció la colocación de boyas en el mar, haciendo frontera entre Ceuta y Marruecos para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo y poder devolver migrantes en caliente. Y a ti, ¿te parecen suficientes las medidas propuestas por Sánchez?
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