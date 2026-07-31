Trump y Meloni cargan contra España por la crisis de Ceuta

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La crisis migratoria en Ceuta ha traspasado las fronteras españolas y ha provocado duras críticas desde Italia y Estados Unidos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha planteado la suspensión del espacio Schengen con España —es decir, la libre circulación de ciudadanos—, mientras que la Administración de Donald Trump ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez del repunte de las llegadas por sus «políticas de extrema izquierda» que ha hecho extensivas a otros lugares de Europa.

Meloni ha anunciado que ha reunido a los organismos competentes para estudiar medidas extraordinarias, entre ellas suspender el acuerdo Schengen con España para «defender las fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos». La dirigente italiana ha asegurado que las imágenes de Ceuta demuestran que «la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza real para la seguridad de las fronteras de Europa» y ha reiterado que su Ejecutivo no dará «ni un paso atrás» en la lucha contra la inmigración irregular.

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A las críticas se han sumado el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y el vice primer ministro, Matteo Salvini. Tajani ha respaldado la posibilidad de cerrar Schengen con España y ha acusado al Gobierno español de incentivar el tráfico de personas con su política migratoria, mientras que Salvini, conocido por sus posiciones antiinmigración, ha defendido la suspensión del acuerdo para «proteger a los italianos» y ha contrapuesto su actuación al frente de Interior con la de Sánchez.

Las declaraciones de Tajani provocaron la reacción del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien convocará este viernes en gesto de protesta al embajador italiano en Madrid tras el «demagógico» comentario del canciller transalpino. Un mensaje «impropio» de «un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista», aseveró Albares en X.

Desde Washington, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha afirmado que el presidente Donald Trump llevaba tiempo advirtiendo de las consecuencias de las políticas migratorias «globalistas de extrema izquierda» aplicadas en Europa. «España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían cambiar de rumbo de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición», ha señalado.

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Las críticas llegan después de que miles de personas accedieran este jueves a Ceuta desde Marruecos bordeando el espigón de El Tarajal y flanqueando la valla fronteriza, en la mayor crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma desde mayo de 2021. Mientras tanto, España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para acelerar la devolución de los inmigrantes que han entrado de forma irregular y recuperar la normalidad en la frontera.