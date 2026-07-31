Sánchez califica de «ataque a la integridad territorial de España» la crisis migratoria de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Ceuta tras la avalancha de inmigrantes irregulares a la ciudad autónoma. JON NAZCA / REUTERS

«Un ataque, una violación de la integridad territorial de España». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no escatimó este viernes gravedad al describir la crisis migratoria registrada en Ceuta, con la llegada en los últimos días de 50.000 inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó posteriormente ese número a 60.000. Cifras que suponen más del 50 % de los 83.595 habitantes que tiene actualmente la ciudad autónoma. Según informó el Ministerio del Interior, a media tarde de ayer se habían producido ya más de 48.300 salidas voluntarias desde Ceuta hacia Marruecos, casi la totalidad de las personas que habían entrado. El número total de fallecidos en el intento de llegar a nado ascendía ayer a 57.

Culpa a la sentencia del Supremo

Durante una declaración institucional en Ceuta, el jefe del Ejecutivo eludió atribuir cualquier responsabilidad al reino marroquí y achacó la avalancha migratoria a lo que calificó como una «lectura interesada», por parte de «las mafias que trafican con seres humanos», de una sentencia del Tribunal Supremo notificada el pasado 8 de julio. En ella se establece que no hay encaje legal para repatriar a sus países de origen a las personas que entren irregularmente en suelo español por mar, donde no existe una frontera física.

«Parece que esa lectura de la sentencia ha corrido como la pólvora estas últimas horas por las redes de las mafias y ha producido una avalancha de las características y la dimensión que vivimos en el día de ayer», señaló. Sánchez anunció que el Gobierno ha encargado a la empresa pública Sasemar y a la Armada que desplieguen boyas en el espigón que separa España de Marruecos para crear una barrera física que permita las repatriaciones «dando cumplimiento» a esa jurisprudencia del Supremo.

Se abre a reformar la ley

Pero Sánchez se abrió también a la posibilidad de reformar la ley de extranjería para garantizar que las «repatriaciones en frontera» se hagan «de la manera más eficiente posible». La instalación de las boyas sería así una «respuesta coyuntural» a esta crisis, a la espera de analizar «las modificaciones legales» que se deban hacer, «si es que las hubiera».

El jefe del Ejecutivo no solo evitó cuestionar la actuación de las autoridades marroquíes y la aparente inacción de sus fuerzas de seguridad, sino que alabó a Rabat por su «cooperación» en las labores de repatriación y dijo esperar que permita llevar a cabo «cuanto antes» la devolución de las personas que han entrado irregularmente en España.

«Lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche y toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible», afirmó Sánchez, quien explicó que la crisis «recuerda a la situación vivida en el 2021». En aquella ocasión, fueron 8.000 los inmigrantes que accedieron de manera irregular a Ceuta.

El Gobierno ya había percibido un aumento de las llegadas tras la notificación de la sentencia del Supremo y, según Sánchez, se había coordinado con el Gobierno de Ceuta para habilitar un Centro de Atención Temporal a Extranjeros que se ocupara de las tareas de documentación y triaje, con el fin de agilizar «las expulsiones a los países de origen».

La magnitud de la crisis obligó al despliegue del Ejército en Ceuta. Los militares españoles colaboraban este viernes con las fuerzas de seguridad en las tareas de refuerzo de la vigilancia y de control de la seguridad en una ciudad desbordada, con la práctica totalidad de los comercios, bares y restaurantes cerrados.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reforzado el dispositivo desplegado en Ceuta con el apoyo de 98 nuevos efectivos de la Guardia Civil. El despliegue de la Policía Nacional aumentará hasta alcanzar los 225 efectivos de las Unidades de Intervención Policial. Al dispositivo se suman además un helicóptero, el buque Duque de Ahumada y otros medios marítimos y aéreos. Según informó Interior, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado también un equipo de seis especialistas para apoyar las labores de reseña y documentación.

La Guardia Civil y el Ejército, con el Grupo de Regulares de Ceuta número 54, actuaban este viernes a pie de playa en la zona del Tarajal para impedir el acceso de más personas por mar. Los agentes frustraron la entrada de un grupo de unas 40 personas que habían alcanzado a nado la orilla y a las que se instó a abandonar Ceuta y regresar a Marruecos.

Feijoo: «crisis de soberanía»

La crisis generó críticas al Gobierno por parte de la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, acusó a Sánchez de «improvisar» al anunciar la instalación de boyas en el espigón de Ceuta y criticó que no esté «a la altura» de una emergencia migratoria que es también una «crisis de soberanía». Demandó que que se depuren responsabilidades en el Ejecutivo, un «despliegue de medios masivos» y un cambio en la ley de extranjería. «La frontera de España ha sido desbordada y un territorio español está siendo ocupado», señaló.

El secretario general de Vox en el Congreso José María Figaredo, afirmó que «el Gobierno de Sánchez supone una brecha para la seguridad de Europa». «Hay que cazarlos a todos, uno por uno» porque «son invasores», dijo sobre los llegados a Ceuta.