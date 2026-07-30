El juez Pedraz amenaza al magistrado Zamarriego con un conflicto de competencias para asumir todo el caso Leire Díaz

El juez Santiago Pedraz (izquierda), a su llegada a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha advertido al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid de que llevará al Tribunal Supremo el conflicto de competencia sobre el caso cloacas si durante la primera semana de septiembre no decide si le entrega la causa que abrió contra la exmilitante socialista Leire Díez, la fontanera de Ferraz. El instructor considera que ha transcurrido ya un tiempo suficiente sin que el magistrado Arturo Zamarriego resuelva el requerimiento de inhibición formulado en mayo.

El juzgado madrileño ha comunicado que todavía espera un informe pericial antes de pronunciarse. Se trata de un análisis de la Brigada Provincial de Policía Científica sobre varias grabaciones incorporadas a su procedimiento, entre ellas los audios aportados por el fiscal Ignacio Stampa sobre sus encuentros con Leire Díez y otros implicados. Zamarriego entiende que esa diligencia es necesaria para resolver tanto la petición de Pedraz como otras solicitudes pendientes.

La respuesta no ha satisfecho al juez de la Audiencia Nacional, que ordena dirigirse de nuevo a Plaza de Castilla y avisa de que, si la inhibición sigue sin resolverse durante la primera semana de septiembre, planteará la cuestión de competencia ante el Supremo. El pulso enfrenta a dos procedimientos que nacieron por vías distintas pero que han terminado investigando un núcleo común de hechos y protagonistas.

Zamarriego fue el primero en abrir una causa, durante el verano de 2025, a raíz de la difusión de grabaciones en las que Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y otros buscaban información sobre fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Zamarriego acabó investigando a Leire Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su procedimiento se centró inicialmente en actuaciones contra fiscales y responsables policiales, aunque fue ampliándose conforme aparecieron nuevos testimonios y audios.

La causa Hirurok, clave.

La causa de Pedraz comenzó en diciembre de 2025 con un objeto diferente. La Audiencia Nacional investigaba al denominado grupo Hirurok, formado por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, por cinco operaciones vinculadas a empresas públicas en las que habrían utilizado influencias para obtener contratos, comisiones o ventajas económicas.

Pedraz considera que su investigación ha absorbido el núcleo de la causa abierta en Madrid contra Leire, Pérez Dolset y Rusiñol. El análisis del material intervenido permitió a la UCO abrir una segunda línea. Los agentes localizaron mensajes, agendas, documentos y grabaciones que, según Pedraz, apuntaban a una estructura destinada a recabar información sobre jueces, fiscales y guardias civiles para desacreditar o desactivar procedimientos que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.