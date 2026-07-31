Pedraz abre una pieza separada para investigar los supuestos pagos del PSOE para financiar el caso Leire

Melchor Sáiz-Pardo / Almudena Santos MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Un agente de la UCO sale de la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid) con documentación intervenida, en una imagen del pasado 27 de mayo.
Un agente de la UCO sale de la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid) con documentación intervenida, en una imagen del pasado 27 de mayo. Borja Sanchez-Trillo | EFE

El instructor ha autorizado a la UCO a rastrear más de 80 productos bancarios vinculados al partido y a varios investigados desde el 2024 hasta la actualidad

31 jul 2026 . Actualizado a las 12:19 h.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada económica para reconstruir el recorrido de los supuestos fondos procedentes del PSOE que pudieron destinarse a financiar las actividades de las cloacas de

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