Pedraz abre una pieza separada para investigar los supuestos pagos del PSOE para financiar el caso Leire
MADRID / COLPISA
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El instructor ha autorizado a la UCO a rastrear más de 80 productos bancarios vinculados al partido y a varios investigados desde el 2024 hasta la actualidad31 jul 2026 . Actualizado a las 12:19 h.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada económica para reconstruir el recorrido de los supuestos fondos procedentes del PSOE que pudieron destinarse a financiar las actividades de las cloacas de