Jaime Campaner: El nuevo abogado de Begoña Gómez es un especialista en casos de corrupción

Jaime Campaner, especialista en derecho penal y nuevo abogado de Begoña Gómez FERNANDO VILLAR | EFE

De una defensa eminentemente política, encarnada por el exministro Antonio Camacho, a la de un letrado especialista en derecho penal económico, casos de corrupción y juicios con jurado como Jaime Campaner. Begoña Gómez, esposa del presidente