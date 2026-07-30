Jaime Campaner: El nuevo abogado de Begoña Gómez es un especialista en casos de corrupción

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Jaime Campaner, especialista en derecho penal y nuevo abogado de Begoña Gómez
Jaime Campaner, especialista en derecho penal y nuevo abogado de Begoña Gómez FERNANDO VILLAR | EFE

Experto en juicios con jurado, defendió al hijo de Jordi Pujol, a un acusado en Nóos y al futbolista Rafa Mir, condenado por agresión sexual

30 jul 2026 . Actualizado a las 21:00 h.

De una defensa eminentemente política, encarnada por el exministro Antonio Camacho, a la de un letrado especialista en derecho penal económico, casos de corrupción y juicios con jurado como Jaime Campaner. Begoña Gómez, esposa del presidente

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