Jaime Campaner: El nuevo abogado de Begoña Gómez es un especialista en casos de corrupción
MADRID / LA VOZ
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Experto en juicios con jurado, defendió al hijo de Jordi Pujol, a un acusado en Nóos y al futbolista Rafa Mir, condenado por agresión sexual30 jul 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
De una defensa eminentemente política, encarnada por el exministro Antonio Camacho, a la de un letrado especialista en derecho penal económico, casos de corrupción y juicios con jurado como Jaime Campaner. Begoña Gómez, esposa del presidente