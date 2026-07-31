Los incendios de Zamora y Castellón se dan ya por estabilizados

Superficie calcinada en el término municipal de Vilavella, en la provincia de Castellón. Kai Försterling | EFE

Los incendios de Zamora y Castellón ya están estabilizados. Los servicios de extinción siguen muy pendientes de ambos casos, ante posibles reactivaciones y focos con peligro potencial. La evolución favorable en estas dos provincias permitió que todos los evacuados ya estén de nuevo en sus hogares.

El peaje es incalculable en la comarca zamorana de Sayago. La quema de este paraje, en el entorno de los Arribes del Duero, se suma los casos de ganaderos y apicultores que perdieron parte de su medio de vida. El incendio arrasó al menos 11.000 hectáreas. Según Jorge Llorente, viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, el operativo logró que no aumente el perímetro de las llamas. Ahora, los efectivos todavía desplazados buscan evitar reactivaciones y siguen pendientes de apagar todos los puntos calientes. La vuelta a casa de los vecinos de Mámoles y Pinilla de Fermoselle hace que los 800 desalojados estén ya en sus hogares. También volvió el tráfico a todas las carreteras cortadas. Llorente destacó la eficacia del dispositivo, en un contexto desfavorable por los constantes cambios de la meteorología, que obligaron a los mandos a cambiar de estrategia con rapidez y precisión.

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En Castellón, las noticias son similares. El fuego, que arrasó un 12 % del parque natural de la Sierra de Espadán —segundo más extenso de la Comunidad Valenciana—, está ya estabilizado tras una semana de trabajo intenso. Al igual que en Zamora, los residentes de Artana y Eslida ya están de vuelta en casa, por lo que no todos los desalojados han podido volver a sus pueblos. El consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, aseguró ayer que, por precaución, se recomienda evitar las actividades recreativas y se insta a evitar desplazamientos innecesarios por las carreteras cercanas a las 9.500 hectáreas reducidas a cenizas. Valderrama agradeció el trabajo de todo el operativo, que sigue pendiente de focos calientes. Los medios aéreos seguirán en funcionamiento para evitar cualquier riesgo.

En León, un incendio en San Tirso, en el municipio de Vega de Valcarce, forzó el corte provisional de un tramo de la A6 (entre los kilómetros 422 y 468) en dirección a A Coruña. Los vehículos pasaron durante unas horas por un desvío, hasta que finalmente las llamas fueron sofocadas y se reactivó el tráfico.

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En Cáceres, y de madrugada (en torno a las 4.45 horas) dio comienzo un fuego con dos focos principales, ambos en zonas complejas para los servicios de extinción en el Puerto de Tornavacas, en el entorno del paraje de la Serrá Según el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura, el incendio presenta «una evolución favorable».

Por otro lado, los incendios del centro de España de las provincias de Madrid y Ávila afectaron a más de 100.000 personas y tuvieron un impacto directo en el parque residencial de esas áreas, cuya recuperación podría costar en torno a los 157,1 millones de euros (unos 180,4 millones de dólares), según Efe.

Hasta 1.580 viviendas se encuentran dentro del perímetro calcinado, con un valor de mercado que ronda los 343,9 millones de euros (395 millones de dólares), según estimaciones del portal inmobiliario Idealista elaboradas a partir del cruce de datos entre las imágenes satelitales del programa Copernicus y la información catastral. La mayor parte de estos domicilios, 1.351, se encuentran en el territorio de la Comunidad de Madrid.