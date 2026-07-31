Illa pone el foco en la nueva financiación y aparca el traspaso del IRPF

Illa, en la comparecencia en la que hizo balance del curso político Enric Fontcuberta | EFE

Salvador Illa hizo balance este viernes de su segundo año al frente de la Generalitat, a pocos días de cruzar el ecuador de la legislatura. Aprobados sus primeros presupuestos autonómicos con los votos de los socios de Esquerra y Comunes, el presidente catalán sacó pecho de un ejercicio con más sombras que luces, en el que han pesado más las crisis de los trenes de cercanías, la huelga de docentes y médicos, y el más reciente fiasco de las pruebas PISA, con la consejera del ramo en la picota.

Illa se fijó como prioridad para el próximo curso político el nuevo modelo de financiación autonómica, pactado con Esquerra, y que rechazan el resto de comunidades autónomas (con la excepción de Canarias), y los independentistas de Junts. El partido de Carles Puigdemont mantiene su voluntad de rechazar el acuerdo sobre el reparto de los recursos de las autonomías si no se aceptan las enmiendas que hará llegar al Congreso. Y eso pese a que Cataluña sería la segunda comunidad más beneficiada por el nuevo sistema, tras Andalucía. El líder del PSC abogó por negociar con «lealtad y serenidad» y «sin hacer ruido», también con Puigdemont «si es necesario». En la misma línea, instó al resto de comunidades a actuar con la misma «responsabilidad» y aseguró que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para el próximo cuatro de septiembre, abrirá «una nueva oportunidad para negociar».

Sobre la cesión del IRPF a la Generalitat, el punto clave del acuerdo de investidura con Esquerra, Illa insinuó que las negociaciones con Hacienda están encalladas. «Mantengo mis compromisos, pero el foco ahora, quiero ser muy claro, es el modelo de financiación», sostuvo. La oposición arremetió contra el tono «triunfalista» y de «autobombo» del presidente. Desde Junts, el diputado de Junts Salvador Vergés le pidió que comparezca en el Parlamento para explicar el fiasco de las pruebas PISA, mientras que Lorena Roldán, del PP, le acusó de hacer «autopropaganda», cuando «lleva dos años de gestión y no ha hecho absolutamente nada». Para Ignacio Garriga, de Vox, lo que necesitan los catalanes es «sacudir el Gobierno entero y cambiar las políticas de arriba a abajo».