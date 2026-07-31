Francia, Italia y Finlandia exigen a España más control sobre sus fronteras

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta. GABRIELA SARDÁ / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La crisis migratoria en Ceuta ha traspasado las fronteras españolas y ha provocado duras críticas y respuestas desde Italia, Finlandia Francia y Estados Unidos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha planteado la suspensión del espacio Schengen con España —es decir, la libre circulación de ciudadanos, mientras que la Administración de Donald Trump ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez del repunte de las llegadas por sus «políticas de extrema izquierda» que ha hecho extensivas a otros lugares de Europa.

Italia

Meloni ha anunciado que ha reunido a los organismos competentes para estudiar medidas extraordinarias, entre ellas suspender el acuerdo Schengen con España para «defender las fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos». La dirigente italiana ha asegurado que las imágenes de Ceuta demuestran que «la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza real para la seguridad de las fronteras de Europa» y ha reiterado que su Ejecutivo no dará «ni un paso atrás» en la lucha contra la inmigración irregular.

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A las críticas se han sumado el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y el viceprimer ministro, Matteo Salvini. Tajani ha respaldado la posibilidad de cerrar Schengen con España y ha acusado al Gobierno español de incentivar el tráfico de personas con su política migratoria, mientras que Salvini, conocido por sus posiciones antiinmigración, ha defendido la suspensión del acuerdo para «proteger a los italianos» y ha contrapuesto su actuación al frente de Interior con la de Sánchez.

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Las declaraciones de Tajani provocaron la reacción del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien convocará este viernes en gesto de protesta al embajador italiano en Madrid tras el «demagógico» comentario del canciller transalpino. Un mensaje «impropio» de «un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista», aseveró Albares en X.

Finlandia

La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, ha apoyado las palabras de Meloni: «España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni. Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen», escribió Rantanen en la red social X.

En declaraciones al diario Helsingin Sanomat, Rantanen, del partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, señaló que la situación que se vive en la ciudad norteafricana de Ceuta refleja un «fracaso absoluto» de la política migratoria española y calificó de «invasión migratoria» lo ocurrido el jueves.

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Francia

El Gobierno francés ha pedido un refuerzo de los controles en los diferentes pasos fronterizos entre Francia y España. El ministro galo del Interior, Laurent Nuñez, ha activado una unidad fronteriza especial para reforzar la supervisión de las personas que crucen en los próximos días la frontera en los Pirineos. «Ante la situación en el enclave de Ceuta, desde ayer por la noche di la orden de reforzar inmediatamente los controles y activé la Fuerza Fronteriza de Intervención para que esos controles sean minuciosos», anunció este viernes por la mañana en la red social X.

Su decisión de reforzar los controles fronterizos amenaza con ralentizar seriamente la circulación en la frontera franco-española en este fin de semana de operación salida del verano. De momento, se desconocen los puntos fronterizos afectados. Este anuncio llega en una semana en que ya hubo notables retenciones en el paso fronterizo entre Irún y Biriatou a causa del cierre en varios tramos de la A-64 y la A-63, reabierta el jueves al mediodía. Las autoridades galas las habían cerrado parcialmente a causa del megaincendio en Gironda, en el suroeste del territorio francés.

Dinamarca

El Gobierno danés achaca la situación a la política migratoria española, muy concretamente a la regularización masiva de inmigrantes. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha expresado reiteradamente su desacuerdo explícito con la regularización española en el Consejo Europeo, donde Dinamarca lidera el bloque partidario de endurecer la política migratoria y lamenta que España vaya «contra corriente».

Frederiksen ha reprochado a Pedro Sánchez que «la regularización española tiene efectos sobre otros países europeos», además de su efecto llamada, y ha recordado que el flujo legal de inmigrantes debe organizarse de manera conjunta entre los Estados miembros, no mediante decisiones unilaterales.

El conservador Partido Popular danés está de acuerdo en este punto con el Gobierno de centro-izquierda. Su líder, Morten Messerschmidt, ha expresado públicamente que España debería ser suspendida del Tratado Schengen por tomar decisiones unilaterales que afectan a la situación migratoria del resto de los socios sin siquiera consultarlos.

EE.UU.

La Casa Blanca ha responsabilizado a las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez de la situación y ha avisado de que España corre el riesgo de comprometer su propia supervivencia si no cambia de rumbo.

«El presidente Trump lleva tiempo advirtiendo a Europa sobre las consecuencias de seguir aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, como facilitar la migración masiva», afirmó Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, en una respuesta enviada a ABC por correo electrónico. «España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar inmediatamente o se arriesgan a su propia desaparición», añadió la portavoz.

Unión Europea

El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado en sus redes sociales que se ha puesto en contacto con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para transmitirle la disposición de Bruselas a «aumentar el apoyo a España», incluida la colaboración a través de Frontex para «controlar la situación» en la ciudad autónoma.

«La protección de las fronteras exteriores de la Unión es una parte crucial de nuestros esfuerzos por combatir la migración ilegal», ha destacado el comisario. La envergadura de esta crisis ha llevado a Bruselas a ofrecer apoyo a través de la Agencia Frontex, organismo encargado de la gestión de fronteras y del control de la migración irregular hacia Europa.