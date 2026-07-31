Los españoles, más enfadados y preocupados con sus líderes políticos que orgullosos

Miguel Anxo Bastos, Erika Jaráiz, Nieves Lagares y María Pereira, este viernes en la Facultade de Ciencias Políticas de la USC al dar a conocer el avance del Barómetro PACO RODRÍGUEZ

«Pedro Sánchez y Santiago Abascal son líderes que despiertan más emociones que Alberto Núñez Feijoo y Yolanda Díaz». Esa es una de las conclusiones del avance del Barómetro de Emociones Políticas de España impulsado por el Equipo de Investigacións Políticas de la Universidade de Santiago después de 600 entrevistas entre el 9 de junio y el 4 de julio. Esta situación se produce en un momento en el que los sentimientos expresados hacia la política y sus líderes son más negativos que positivos, destacó Nieves Lagares Díez, directora del equipo y profesora titular de Ciencia Política en la USC, que detalló los resultados acompañada de los también docentes Miguel Anxo Bastos, Erika Jaráiz y María Pereira.

En la «política emocionada» actual, Lagares indicó que a los líderes menos emocionales les cuesta más llegar a la ciudadanía, pero «esto no quiere decir que no puedan ganar las elecciones», sino que tienen que complementarlo con una estrategia basada en las propuestas, en un perfil más técnico. Además, pone ejemplos. «Puedo creer que un político es corrupto y estar enfadada, pero como votante puedo sentir al mismo tiempo orgullo de su labor política. La coherencia emocional de la política se construye por jerarquía y admite contradicciones», precisa. Según los datos divulgados, el 88,6 % de los encuestados afirmaron sentir al menos una emoción hacia el líder de los socialistas. Le siguen Santiago Abascal, con un 83,8 %; Núñez Feijoo, con un 78,5 %; y Yolanda Díaz, con un 74,4 %.

Los sentimientos más citados por los españoles hacia los dirigentes de las principales fuerzas políticas a nivel estatal son de preocupación y enfado, que superan ampliamente a los de tranquilidad y orgullo. Pedro Sánchez concentra los mayores niveles de emociones negativas (76,2 %), pero también los de las positivas (39,1 %). En Núñez Feijoo los porcentajes son del 58,6 % y el 37,5%, respectivamente; en Santiago Abascal, del 68 % y el 27,8 %; y en Yolanda Díaz, del 51,6 % y el 36,2 %. Por ejemplo, en el caso del actual presidente del Gobierno, en un 61,6 % de respuestas figura la preocupación, seguida por el enfado (59,3 %). Eso sí, también alcanza el mayor nivel en orgullo, con un 24 % de las respuestas. Por lo que respecta al máximo responsable del Partido Popular, este último parámetro se sitúa en el 13,7 %. Además, «los españoles no tienen miedo a los políticos; a quien tienen miedo es a Abascal», afirmó Lagares. Esta emoción hacia el dirigente de Vox está presente en un 43 % de las respuestas del Barómetro, que se dará a conocer en su integridad en septiembre durante un congreso en Granada.

Otro de los parámetros analizados en el estudio —cuya continuidad se prevé con dos mediciones al año— es el sentimiento hacia España. El orgullo es la emoción más extendida, con un 78,8 %, seguida por la preocupación, con un 72,3 %. Esto se explica porque una persona puede expresar varias emociones. En cuanto al nivel de felicidad, se sitúa en el 7,64. Asimismo, el documento refleja desconfianza hacia los medios de comunicación.