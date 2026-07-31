Asesinan a una mujer de 27 años en Santander y detienen a su pareja

La policía custodia la entrada de la vivienda donde ocurrieron los hechos, en Santander. Nacho Cubero | EUROPAPRESS

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años por el presunto asesinato de su pareja, una joven de 27 años en el número 12 de la calle Perines de Santander, junto a la administración de lotería. Los agentes, que investigan los hechos como un posible caso de violencia machista, se han llevado esposado al presunto asesino.

La Sala CIMACC-091 de la Policía Nacional ha recibido el aviso a las 12.30 horas en el que se solicitaba la presencia de efectivos en un domicilio del centro de Santander. Una vez personados los agentes en la vivienda, han localizado en el interior a una mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca, ha informado la Delegación del Gobierno. Ante ello, los policías han solicitado la presencia urgente de servicios sanitarios que, una vez el lugar, solo han podido confirmar la muerte de la mujer. En el lugar, los agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención del varón y pareja de la víctima, que se ha confesado autor de los hechos.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Nacional, sanitarios del 061 y el juez de guardia para el levantamiento del cadáver. El detenido ha sido trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional en Santander. Los agentes han activado el protocolo establecido ante este presunto caso de violencia de género y, en estos momentos, agentes especializados en la investigación de estos hechos se encuentran practicando diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este homicidio.

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.