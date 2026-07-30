Sánchez anuncia el fin de la emergencia nacional por los incendios en Madrid y Ávila

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este jueves. RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE

Finalmente, tras una semana desde la declaración de la emergencia de interés nacional por los incendios forestales de Madrid y Ávila, Pedro Sánchez acaba de anunciar el fin de este estado de alerta.

«Una vez escrutada la propuesta de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Junta de Castilla y León, y escuchados también los criterios técnicos del mano operativo de la emergencia nacional, hemos procedido a aceptar la propuesta de pasar al nivel operativo 2 y dejar por tanto la emergencia nacional», ha anunciado el presidente del Gobierno desde el puesto de mano de Ávila.

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«Una noticia que tranquiliza», valora el mandatario, que sin embargo asegura que estos territorios seguirán contando con la presencia de efectivos de la UME tanto en Madrid como en Ávila.

«Tenemos que continuar con los trabajos de enfriamiento y consolidación. Los vecinos pueden estar tranquilos», explica Sánchez, pues los efectivos continuarán estando presentes en la zona.