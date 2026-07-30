El incendio en Zamora arrasa 11.000 hectáreas y amenaza el cañón del Duero

Un ciudadano fotografía los alrededores calcinados del municipio de Fermoselle. Mariam A. Montesinos | EFE

Los servicios de extinción prosiguen con el dispositivo para extinguir las llamas en la comarca zamorana de Sayago, en pleno parque natural de los Arribes del Duero. Este incendio calcinó 11.000 hectáreas y cuenta con un perímetro de 72 kilómetros en poco más de 24 horas. Este jueves por la tarde, las rachas de viento de 40 kilómetros por horas contaron con un indicador favorable para la extinción. Por suerte su dirección, oeste y noroeste, dirigía el fuego a una zona más controlada.

Al menos 14 localidades de la zona contaron con órdenes de evacuación, aunque algunos vecinos de varios núcleos optaron por prepararse por si las llamas acechaban sus casas. Crearon cortafuegos y prepararon contenedores de agua.

El objetivo de los servicios de extinción era impedir a toda costa que el fuego profundizara hacia el término municipal de Mámoles (Fariza), cercanos a los cañones de los ríos Duero y Tormes. El director técnico de extinción del operativo de la Junta de Castilla y León, Raúl de la Fuente, aseguró —recoge Efe— que quieren ser optimistas y pensar que, si las cosas no se complican, no tendrán mayores dificultades. Por otro lado, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó que el origen del fuego está «en algún tipo de imprudencia».

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Mientras, en la provincia de Castellón, continúan las labores para apagar un incendio que, desde hace ya seis días, daña de forma severa la sierra de Espadán, el segundo parque natural más importante de la Comunidad Valenciana. Los progresos de los servicios de extinción permitieron que aproximadamente un millar de personas regresaran ya a sus hogares, aunque aún quedan otros 7.000 vecinos confinados por precaución. Otras tantas llevaban varios días evacuadas, pero ayer a las doce de la noche concluyó su orden de desalojo, según confirmó el consejero de Emergencias valenciano, Juan Carlos Valderrama, y recoge Efe.

El director técnico operativo del centro de mando avanzado, Fernando Pérez, aseguró que se ha logrado un objetivo esencial: «Controlar el perímetro del fuego en Artana». Las llamas llegaron a aproximarse al núcleo urbano de este municipio. Sigue el riesgo y la preocupación en el flanco oeste del incendio, en los términos municipales de Aín, Veo y Alfondeguilla. Según Pérez, en esta zona hay un barranco que el operativo tiene como «línea de control» para evitar que el fuego haga más estragos en la sierra de Espadán. El servicio de 112 de la Comunidad Valenciana advirtió de la llegada este viernes de tormentas secas. Una combinación de rayos y truenos, con una lluvia tan mínima que ni llega finalmente a tierra. Por ello, el 112 advierte del riesgo extremo de fuegos en el territorio.

El incendio más grave de este verano y de la serie histórica es el de Ávila. Más de 50.000 hectáreas fueron pasto de las llamas, lo que suma más de 70.000 si se une el devastador efecto de los fuegos en Madrid. Este jueves, esta emergencia descendió al nivel 2, tal como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un cambio que devuelve el mando único a las comunidades autónomas. El incendio está controlado, y solo quedan focos residuales. Pese a ello, el Gobierno madrileño no optó por rebajar aún más el nivel de emergencia. Siguen alertas muchos bomberos y técnicos para evitar que algún foco se reactive.

Otro incendio preocupante en Castilla y León es el de Veguedilla de Órbigo, en la provincia de León. Un total de cinco localidades han sido desalojadas. Se desconoce con precisión la afección del fuego. Según los datos satelitales de la NASA, las llamas arrasaron con más de 2.000 hectáreas.

La mejoría en los incendios de Ávila y Madrid reactivó las discrepancias políticas. El PP, a través de su secretario general, Miguel Tellado; anunció que presentará el mismo plan integral de ayuda, recuperación y prevención de incendios que redactó hace un año. «El fuego no pregunta qué vota cada vecino ni qué administración tiene la competencia; es imprescindible pertrecharnos y protegernos ante él», destacó el dirigente popular. Tellado acusó al Gobierno de no trasladar suficientes fondos a comunidades y ayuntamientos para la lucha contra el fuego. Sobre la propuesta del Ejecutivo de adherirse al pacto de Estado contra la emergencia climática, el número dos del PP aseguró que la iniciativa no es «abierta». Según dijo, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, planteó su presentación en el Congreso, aunque finalmente, remarcó Tellado, no compareció por este motivo en la Cámara Baja.

Dos detenidos por el origen del fuego de Almorox Los dos detenidos como presuntos responsables del inicio del incendio forestal originado en Almorox (Toledo) el 22 de julio han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición de la autoridad judicial, que les ha impuesto medidas cautelares, como la prohibición de salir del país. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha informó a Efe de que los dos investigados comparecieron ante el juez titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrijos (Toledo), que decretó que ambos están imputados como presuntos autores de un delito contra el Medioambiente.

La isla griega de Creta vive horas agónicas con tres incendios cercanos y fuertes rachas de viento

El fuego todavía causa estragos en la isla de Creta, la de mayor extensión de toda Grecia. Más de 300 bomberos luchan contra tres incendios, que siguen quemando hectáreas y que discurren en un frente corto, de solo 16 kilómetros. El último se desató ayer en el municipio de Lefkogeia. La propagación del fuego se ve acrecentada por las fortísimas rachas de viento, de hasta 125 kilómetros por hora. Además, según remarcaron desde el Cuerpo de Bomberos a Efe, este mismo factor impide la labor de los hidroaviones y los vehículos cisterna. Estos incendios causaron la muerte de tres profesionales el pasado miércoles.

En Francia, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, apela a la cautela. El grave incendio de Gironda «está estabilizado, pero no controlado». Quedan todavía dos focos activos y miles de desalojados. Volverán a sus casas de forma paulatina, según explicó el ministro galo y recoge Efe. La mejoría de la situación conllevó que regresaran ayer a sus hogares 84.000 vecinos galos, pero quedan todavía 144.000 reubicados. Este incendio, el más extenso de la historia de Francia, calcinó 44.000 hectáreas y llegó a rondar el entorno de la ciudad de Burdeos. Un total de 3.300 bomberos siguen movilizados.

Por otro lado, el incendio de Valpaços, al norte de Portugal, está cada vez más controlado. Los servicios de extinción portugueses consolidaron ayer el 70 % del perímetro, y esta noche trabajaron a fondo para estabilizar el porcentaje restante. En este incendio resultaron heridas cinco personas y 21 viviendas fueron quedaron totalmente calcinadas. El fuego se llevó por delante 6.000 hectáreas. Las autoridades esperaban estabilizarlo esta noche, aunque advirtieron de que el aumento de las temperaturas y los cambios del viento podrían dificultar de nuevo las tareas de extinción.