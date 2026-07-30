Estabilizado el incendio de Castellón, aumenta el foco en León y continúa la mejora en Zamora

Un ciudadano fotografía los alrededores calcinados del municipio de Fermoselle. Mariam A. Montesinos | EFE

El incendio de la Vall d'Uixó, en Castellón, ha quedado estabilizado este viernes tras siete días en los que ha quemado 9.568 hectáreas en un perímetro de 89 kilómetros, mientras que ha aumentado el foco en León con cinco fuegos activos y continúa la mejoría en Zamora. El avance en Castellón ha permitido el regreso a sus casas de los vecinos de los municipios de Artana y Eslida, los últimos evacuados en volver a sus domicilios.

El consejero valenciano de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado del descenso a situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales, aunque ha advertido de que puede haber algún rebrote en los puntos calientes, al tiempo que ha recordado que el incendio no está ni controlado ni extinguido.

Empeora la situación en León

Con el que se ha declarado este viernes en San Tirso, en Vega de Valcarce, de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, ya son cinco los fuegos que azotan León. Este nuevo incendio se suma al de Veguellina, en Villafranca del Bierzo, que sigue en nivel dos, el máximo, y que ha obligado a evacuar varias localidades, mientras que el de Valdelaloba, en Toreno, ha mejorado en las últimas horas y ha sido rebajado a IGR 1.

Además de esos tres fuegos de mayor riesgo, hay otro activo en Moreda, también en el Bierzo, que lleva desde el 29 de julio, y otro en La Utrera, en la zona del Órbigo, desde el 28 de julio.

Zamora sigue mejorando

La situación del fuego que ha quemado unas 11.000 hectáreas en un perímetro de unos 75 kilómetros, es ahora favorable tanto en lo relativo a las tareas de extinción como a sus implicaciones sobre la población. Según el viceconsejero de Medio Ambiente en Castilla y León, Jorge Llorente, el incendio forestal desatado en Fermoselle, Zamora, en una zona agrícola y ganadera próxima a la frontera con Portugal, ha quedado estabilizado en su perímetro después de dos días de un fuego «complicado, intenso y con aspectos meteorológicos cambiantes».

Los vecinos de los dos últimos pueblos que permanecían desalojados por el incendio forestal de Fermoselle han comenzado esta tarde a regresar a sus casas de Mámoles y Pinilla de Fermoselle. De esta forma, la situación por el fuego, que provocó el pasado miércoles el desalojo de catorce poblaciones y el confinamiento de otras dos, con unos mil vecinos evacuados y unos 1.500 confinados, vuelve a la normalidad.

Ávila y Madrid, sin bajar la guardia

Pese a que la emergencia nacional ya ha terminado en Ávila y en Madrid, tras arrasar unas 70.000 hectáreas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y de Protección Civil no bajan la guardia y prosiguen este viernes con sus tareas para controlar el fuego sobre el terreno. En concreto, cuarenta dotaciones terrestres y nueve medios aéreos trabajan en refrescar la superficie afectada por el fuego en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid ante la preocupación por las altas temperaturas previstas por la ola de calor, según ha informado el Gobierno regional en redes sociales.

Esos efectivos siguieron anoche rematando y refrescando la superficie calcinada, con especial atención a la zona del embalse de San Juan, en Madrid, donde ayer tuvo lugar una reproducción.

Extremadura, focos en Cáceres y Badajoz

Diecisiete medios aéreos —nueve aviones y ocho helicópteros— participan este viernes en la extinción de un incendio en el término municipal de Herrera del Duque, en Badajoz, según ha informado el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infoex). El fuego ha sido declarado de nivel 1 de peligrosidad por posible afectación a viviendas aisladas.

Por su parte, el incendio forestal declarado esta madrugada en el término municipal de Tornavacas, en la provincia de Cáceres, presenta una «evolución favorable», ha indicado el Plan Infoex, que mantiene el fuego en fase de extinción.

Otros fuegos

Un incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en Valdeazogues, pedanía de Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, ha pasado a nivel 1 porque las labores de extinción han obligado a interrumpir el tráfico ferroviario. Según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), el fuego se ha declarado poco después de las 18.00 horas en situación operativa nivel 1 por la regulación del tráfico ferroviario. Trabajan en su extinción 5 medios aéreos, 11 medios terrestres y 68 efectivos.

En Galicia, el incendio que afectó al municipio coruñés de Monfero y que saltó también a Guitiriz está extinguido desde anoche tras quemar 38 hectáreas, mientras que el de Ourol, en Lugo, sigue controlado. También se ha dado por sofocado el que afectaba al paraje Pantano José Torán, en el término municipal de La Puebla de los Infantes (Sevilla).

Dos detenidos por el origen del fuego de Almorox Los dos detenidos como presuntos responsables del inicio del incendio forestal originado en Almorox (Toledo) el 22 de julio han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición de la autoridad judicial, que les ha impuesto medidas cautelares, como la prohibición de salir del país. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha informó a Efe de que los dos investigados comparecieron ante el juez titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrijos (Toledo), que decretó que ambos están imputados como presuntos autores de un delito contra el Medioambiente.

La isla griega de Creta vive horas agónicas con tres incendios cercanos y fuertes rachas de viento

El fuego todavía causa estragos en la isla de Creta, la de mayor extensión de toda Grecia. Más de 300 bomberos luchan contra tres incendios, que siguen quemando hectáreas y que discurren en un frente corto, de solo 16 kilómetros. El último se desató ayer en el municipio de Lefkogeia. La propagación del fuego se ve acrecentada por las fortísimas rachas de viento, de hasta 125 kilómetros por hora. Además, según remarcaron desde el Cuerpo de Bomberos a Efe, este mismo factor impide la labor de los hidroaviones y los vehículos cisterna. Estos incendios causaron la muerte de tres profesionales el pasado miércoles.

En Francia, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, apela a la cautela. El grave incendio de Gironda «está estabilizado, pero no controlado». Quedan todavía dos focos activos y miles de desalojados. Volverán a sus casas de forma paulatina, según explicó el ministro galo y recoge Efe. La mejoría de la situación conllevó que regresaran ayer a sus hogares 84.000 vecinos galos, pero quedan todavía 144.000 reubicados. Este incendio, el más extenso de la historia de Francia, calcinó 44.000 hectáreas y llegó a rondar el entorno de la ciudad de Burdeos. Un total de 3.300 bomberos siguen movilizados.

Por otro lado, el incendio de Valpaços, al norte de Portugal, está cada vez más controlado. Los servicios de extinción portugueses consolidaron ayer el 70 % del perímetro, y esta noche trabajaron a fondo para estabilizar el porcentaje restante. En este incendio resultaron heridas cinco personas y 21 viviendas fueron quedaron totalmente calcinadas. El fuego se llevó por delante 6.000 hectáreas. Las autoridades esperaban estabilizarlo esta noche, aunque advirtieron de que el aumento de las temperaturas y los cambios del viento podrían dificultar de nuevo las tareas de extinción.