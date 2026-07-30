La Comunidad de Madrid vende el ático de Chamberí para «ayudar en la reconstrucción» tras el incendio de la Sierra Oeste

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en el día de ayer. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado este jueves de que la Comunidad de Madrid ha decidido vender el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional para «ayudar en la reconstrucción» tras el gran incendio en la Sierra Oeste.

Lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación desde San Martín de Valdeiglesias, uno de los municipios más afectados por el último incendio. Allí ha detallado que ha dado instrucción a la empresa pública Planifica Madrid para que se pongan a la venta cuatro inmuebles que posee la Comunidad en Gran Vía y también este del paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros.

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Según han informado desde el Gobierno regional, la empresa pública Planifica Madrid ha iniciado el proceso de venta de varios inmuebles con el fin de ampliar, con lo obtenido en la operación, el presupuesto destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio.