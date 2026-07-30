Begoña Gómez recupera el pasaporte después de que la Audiencia de Madrid levantara las medidas cautelares

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Ballesteros

Begoña Gómez recuperó este jueves el pasaporte que permanecía depositado en el juzgado desde finales de junio. El juez Juan Carlos Peinado ha autorizado finalmente que una tercera persona acudiera a recoger el documento en representación