Begoña Gómez recupera el pasaporte después de que la Audiencia de Madrid levantara las medidas cautelares

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Ballesteros

Peinado permite que una representante de la mujer de Sánchez recoja el documento

30 jul 2026 . Actualizado a las 12:48 h.

Begoña Gómez recuperó este jueves el pasaporte que permanecía depositado en el juzgado desde finales de junio. El juez Juan Carlos Peinado ha autorizado finalmente que una tercera persona acudiera a recoger el documento en representación

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