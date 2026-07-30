Begoña Gómez recupera el pasaporte después de que la Audiencia de Madrid levantara las medidas cautelares
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Peinado permite que una representante de la mujer de Sánchez recoja el documento30 jul 2026 . Actualizado a las 12:48 h.
Begoña Gómez recuperó este jueves el pasaporte que permanecía depositado en el juzgado desde finales de junio. El juez Juan Carlos Peinado ha autorizado finalmente que una tercera persona acudiera a recoger el documento en representación