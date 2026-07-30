Asaltan un cuartel de la Guardia Civil, apedrean una patrulla y hablan por la emisora mientras dormían los agentes

Imagen de archivo de un vehíuclo de la Guardia Civil PEPA LOSADA

Los hechos ocurrieron de madrugada en el pequeño puesto de la casa cuartel de la Guardia Civil de Piñel de Abajo (Valladolid), un municipio de poco más de ciento cincuenta habitantes situado a diez kilómetros de Peñafiel, que sufrió un sorprendente asalto mientras había agentes durmiendo en su interior. Los autores accedieron no solo al recinto vallado sino que entraron al edificio en sí, apedrearon una patrulla aparcada en su interior y llegaron, incluso, a hablar por la emisora oficial del 062.

La investigación abierta para esclarecer los hechos descarta el robo y apunta abiertamente a un posible «reto viral» como detonante, según confirman fuentes de la Benemérita, que recuerdan que lo ocurrido trasciende con creces la mera gamberrada y puede suponer para los autores abultadas penas de prisión por la comisión una ristra de delitos que van desde el allanamiento de dependencias militares, y un cuartel lo es, y el delito de daños agravados —por apedrear una patrulla— hasta la usurpación de funciones —por el uso indebido de la radio oficial—.

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El asalto al cuartel, que se encuentra en las afueras del pueblo, pero muy cerca de las casas y de la piscina municipal, al inicio de la carretera que conduce a Castroverde de Cerrato, ocurrió en la madrugada del martes al miércoles de la semana pasada —del 21 al 22 de julio—.

El autor, o presumiblemente autores, saltaron la valla perimetral del jardín que rodea al cuartel y accedieron después al edificio forzando una de las entradas. Una vez en el interior rompieron a pedradas la luna de una patrulla rotulada que se encontrada allí estacionada —la única que había— e hicieron uso de la estación emisora que se encuentra en la oficina del inmueble. Llegaron, incluso, a hablar por la radio. Y sus palabras, que no han trascendido, debieron ser escuchadas a la fuerza por las patrullas que estaban de servicio y la sala de operaciones, situada en la Comandancia de la capital, del 062.Y todo ello cuando una de sus viviendas —tiene media docena— estaba ocupada por, al menos, uno de los agentes destinados en el puesto.

Al cuartel, situado a sesenta kilómetros de Valladolid, acudieron a continuación varias patrullas sin que los guardias desplazados ni el que se encontraba en el acuartelamiento lograran capturar a los autores.

Los agentes, incluidos los especialistas de la Brigada Judicial, procedieron a continuación a inspeccionar el acuartelamiento de arriba abajo para comprobar, en un principio, si se había sustraído material sensible o algún otro tipo de objeto, algo que descartaron. Y, en paralelo, llevaron a cabo la pertinente inspección ocular en busca de vestigios que permitan identificar al autor o autores del asalto.De manera que, y así lo confirman las fuentes consultadas, una vez excluido el robo —los propios agentes destinados en el cuartel no echaron nada en falta—, todo apunta a un más que sorprendente «reto viral» como catalizador de lo ocurrido. Las mismas fuentes apuntan a que ya se han encontrado con episodios similares en otros puestos de la geografía nacional.

Sospechosos identificados

Lo ocurrido, en cualquier caso, deja en evidencia la vulnerabilidad de puestos rurales como el de Piñel de Abajo, en el que no hay cámaras perimetrales de seguridad o alarma. Así que desde la Subdelegación del Gobierno aseguran que están estudiando cómo mejorar la seguridad tanto en este como en el resto de cuarteles diseminados por la provincia. Y eso incluye la posible colocación de videovigilancia.

Lo que sí confirman fuentes oficiales es que los agentes están llevando a cabo una investigación «con todos los medios disponibles» para identificar a los autores. A lo que otras fuentes del caso consultadas añaden que cuentan ya con varios sospechosos identificados.

Los autores, casi seguro que en plural, del asalto habrían cometido, de entrada, un delito de allanamiento de dependencias militares, recogido en el artículo 29 Código Penal Militar y castigado con penas de prisión de tres meses y un día a cuatro años. De juzgarse por la vía civil se trataría de un allanamiento ordinario y castigado con entre seis meses y dos años de cárcel.

Y en cuanto a los daños causados en la patrulla, que evidentemente quedó temporalmente inutilizada hasta la reposición de la luna, se trataría de un delito de daños agravados, castigado también con penas de uno a tres años de cárcel. El uso indebido de la emisora del 062 podría tipificarse, por último, como un posible delito de usurpación de funciones públicas, que conlleva también de uno a tres años de prisión.

Intento de robo en la piscina

El escenario de los hechos, los primeros de este tipo registrados en la provincia vallisoletano, fue una localidad en la que, tan solo unos días después, en la madrugada del pasado domingo al lunes 27 de julio, se registró un intento de asalto —los autores intentaron forzar la valla—, presumiblemente para robar en este caso, a la piscina municipal, situadas a apenas cien metros del cuartel de la Guardia Civil.

Este puesto, construido en el último tercio del siglo XX, cuenta con una dotación máxima de media docena de efectivos, con viviendas a su disposición, y su horario de atención a la ciudadanía se limita a los días laborables de 9.00 a 14.00 horas. El puesto abierto de manera ininterrumpida más cercano es el de Laguna de Duero, a más de sesenta kilómetros de distancia.