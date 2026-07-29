La UDEF eleva a más de tres millones de euros el dinero que Zapatero recibió de las empresas bajo sospecha

José Luis Rodríguez Zapatero, durante un mitin de las elecciones andaluzas. Nacho Frade | EUROPAPRESS

El horizonte judicial de José Luis Rodríguez Zapatero no deja de nublarse más y más conforme avanza la investigación patrimonial a la que está siendo sometido por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)