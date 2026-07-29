La UDEF eleva a más de tres millones de euros el dinero que Zapatero recibió de las empresas bajo sospecha
MADRID / COLPISA
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El juez autoriza acceder a más de 60 cuentas del expresidente y su entorno después de descubrir que seis empresas del círculo del exmandatario pagaron más de un millón a la sociedad de sus hijas y que su secretaria pagó un piso a tocateja29 jul 2026 . Actualizado a las 19:32 h.
El horizonte judicial de José Luis Rodríguez Zapatero no deja de nublarse más y más conforme avanza la investigación patrimonial a la que está siendo sometido por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)