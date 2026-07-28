Sánchez presume de datos económicos y ve «intachable» el rescate a Plus Ultra

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a su llegada a la rueda de prensa en la Moncloa. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó su balance semestral en clave electoral, con constantes referencias al mandato de Rajoy en el Gobierno —sin mención directa, calificándolo de «etapa neoliberal»— y con comparaciones a otros países del entorno europeo. Sánchez estiró todos los contrastes de cifras hasta el 2018, año en el que llegó al Gobierno. Además, insistió en que su Ejecutivo presentará los Presupuestos —pendientes de renovación desde la anterior legislatura— en este 2026, aunque sin matizar si lo hará antes de septiembre, como marca la Constitución.

El jefe del Ejecutivo, en una extensa comparecencia de hora y media, presumió de que España es «un éxito de país». Reivindicó su mandato, al que le sumó el desafío añadido de superar graves crisis, como la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania e Irán: «Esta realidad es la de un Gobierno que funciona [...] Llevamos casi tres años siendo la gran economía de Europa que más crece». Cinco veces más que Italia y cuatro más que Alemania, dijo, repitiendo estas estadísticas dos veces. Sánchez recurrió a datos recientes, como el del paro, por debajo del 10 %, un dato sin precedentes desde el 2008. «Creamos más y mejor empleo en un momento muy complejo», añadió el presidente.

El jefe del Ejecutivo celebró que el TJUE validara la ley de amnistía. Aportó otro dato, nuevamente con el 2018 como punto de comparación. «El 40 % de los catalanes señalaban la relación entre Cataluña y la Administración del Estado como uno de sus principales problemas. Hoy son el 2 %». Eso sí, evitó responder a si se reunirá o no con Carles Puigdemont. Solo dijo que ahora se lo plantea Núñez Feijoo, lo que vio como un eco más de la aplicación de la amnistía.

Tampoco hubo mención alguna, al margen de los 25 minutos de las preguntas de los periodistas, a los casos de corrupción que afectan a su partido. Sobre el caso judicial del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solo dijo que tanto él como su partido le mostraban su respaldo y que respetaban la presunción de inocencia. Ante la insistencia de la prensa, que buscaba que valorara la intervención de uno de sus predecesores en Mañaneros 360, evitó hacer valoraciones: «Yo no soy el portavoz del expresidente Zapatero».

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Sánchez sí que se esmeró en defender el rescate a Plus Ultra, asunto central de la investigación judicial a Zapatero. Remarcó que fue un «préstamo» y que el expediente de la aerolínea «ha sido examinado por activa, por pasiva y por perifrástica no sé cuántas veces [...] una legalidad absolutamente intachable».

El presidente del Gobierno aprovechó el problema del acceso a un domicilio para reprocharle a las 11 comunidades del PP que rechacen la aplicación de la Ley de Vivienda. «Todo esto depende de los gobiernos autonómicos [...] que dejen a un lado el sectarismo y que piensen de una vez en su gente. La gente necesita una vivienda, y eso sí que es una prioridad nacional». Como ejemplo de contención de los alquileres, citó a A Coruña, que hace un año hizo uso de la aplicación de zonas tensionadas. El Ejecutivo pospuso por falta de consenso parlamentario el real decreto de vivienda. Una medida que, entre otros asuntos, prorroga de forma automática los contratos de alquiler hasta el 2028. Sánchez aseguró ayer que «lo urgente es aprobarlo y acordarlo». Para ello, dijo, el Ejecutivo buscará «tejer las alianzas con los grupos parlamentarios».

Este mismo martes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que el Consejo de Ministros dio validez a un anteproyecto de ley que declarará como nulos aquellos despidos que se basen en que el trabajador afectado haya denunciado un caso de corrupción.

Sobre la manera de proceder ante actos ilícitos, Sánchez destacó que existe una «gran diferencia» entre su gestión y la del Gobierno de Rajoy. «Cuando ha habido el más mínimo indicio hemos actuado con contundencia, dijo Sánchez, que aseguró que el PP, en el 2018 «lo que hizo fue encubrir y proteger una corrupción sistémica que afectaba a su partido».

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El presidente asegura que su esposa renunció en una empresa cuando él llegó al Gobierno

El presidente del Gobierno reivindicó este martes que tanto su hermano como su esposa son, ante todo, personas con formación y carreras profesionales. «Begoña Gómez es evidentemente mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho es trabajar, formarse...», destacó el jefe del Ejecutivo.

Sobre su hermano, aseguró que tiene derecho a recurrir y destacó que espera «que otras instancias evidentemente le den la razón». Sobre su mujer, aseguró que esta ya tenía una carrera profesional cuando ambos se conocieron. «Dejó su empresa en el 2018 cuando entré a ser presidente. Renunció para evitar cualquier conflicto de interés [...] y para evitar cualquier tipo de problema que pudiera surgir aunque fuera artificial e intencionado», destacó. «La pregunta que nos tenemos que hacer es: ‘¿La pareja de un presidente del Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Es esa la España que queremos?'».

Sánchez acusó a PP y a Vox de impulsar una «causa política» desde su posición de acusaciones particulares. «No es una opinión, es un hecho». Para refrendar su argumento, destacó que la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los casos de Gómez y David Sánchez y que, en la causa de su esposa, ni siquiera se personó la Abogacía del Estado, «que en teoría esta para defender los derechos de la Administración Pública».

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Yolanda Díaz defiende que las políticas del Ejecutivo «funcionan»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este martes, según recoge Europa Press, que las políticas del Gobierno «funcionan». Lo aseguró basándose en los datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA), que sitúa la tasa de desempleo por debajo del 10 %.

La formación magenta, socio minoritario del Ejecutivo, aseguró que algunos de los socios de investidura les han pedido más tiempo para cerrar un acuerdo sobre el decreto de vivienda, pospuesto precisamente por la falta de consenso en el Congreso. «Estamos dispuestos a darlo, pero también quiero exigir que vayamos lo más rápido posible», destacó el portavoz de la coalición y ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Por su parte, la líder de Movimiento Sumar y portavoz de la unión de partidos en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, aseguró que no existen grandes escollos en estas conversaciones y que no piensa en liderar la izquierda alternativa.

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El PNV asegura que será «difícil» completar la legislatura sin presupuestos

La portavoz del PNV en Congreso, Maribel Vaquero, advirtió este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año viene será «muy difícil» terminar la legislatura.

«La legislatura morirá cuando lo decida el presidente, pero tenemos que aunar esfuerzos en torno a un proyecto de presupuestos y si no consigue sacarlos adelante va a ser muy difícil» completar la legislatura, destacó la política nacionalista en la cadena Ser.

Cuestionado por estas declaraciones, el presidente del Gobierno destacó que no es la primera vez que el PNV se pronuncia en estos términos. El jefe del Ejecutivo insistió en que aprobarán las cuentas y en que la legislatura durará cuatro años, tal como estipula la Constitución.

Vaquero, además, dijo que aún sin presupuestos es importante llegar a acuerdos en asuntos relevantes como el acceso a la vivienda.