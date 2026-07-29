Sánchez espera repetir como presidente del Gobierno y acudir de nuevo el año que viene al despacho con el rey en Palma

Felipe VI y Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Almudena, en Palma Ballesteros | EFE

El presidente del Gobierno volvió a apelar a la presunción de inocencia de los cargos implicados en casos de corrupción que afectan al Gobierno, el último de ellos el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos. «Veremos en qué deriva toda esta causa», respondió Pedro Sánchez a los periodistas en una comparecencia ante los medios de comunicación tras mantener con el rey en el Palacio de la Almudena de Palma un despacho de trabajo de cerca de dos horas dentro de los encuentros que habitualmente celebran cada verano,

El presidente del Gobierno no quiso hacer más valoraciones sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que citó como investigado a Leonardo Marcos González por su posible implicación en las presiones que varios mandos del cuerpo aseguran haber sufrido para rebajar la iniciativa de la Unidad Central Operativa (UCO) en procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE.

En esta comparecencia, Sánchez también justificó el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borrás, por la posición que al respecto aseguró que tiene el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y negó que se trate de un guiño a Junts. «Eso nada tiene que ver ni con la negociación de Presupuestos, ni con la política», recalcó el jefe del Ejecutivo, quien espera repetir en el cargo tras las próximas elecciones generales y acudir de nuevo el año que viene al despacho de trabajo con el rey en Palma. «Ese es mi ánimo», dijo cuando fue interpelado sobre la cuestión al finalizar la rueda de prensa que ofreció tras su encuentro con Felipe VI.

Sánchez se despidió de los representantes de los medios de comunicación deseándoles que descansen este verano pero insistió en su deseo de continuar en el cargo: «Y nos vemos el próximo o, al menos, lo voy a intentar», dijo.