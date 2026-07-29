Page carga contra el indulto del Gobierno «con agosticidad» a Laura Borràs: «Con la que nos está cayendo, ¿ganamos en credibilidad?»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla. Rafael Martín | EUROPAPRESS

Emiliano García-Page ha mostrado su absoluto rechazo al indulto parcial que el Gobierno ha otorgado a la antigua presidenta del Parlament catalán y dirigente de Junts, Laura Borràs. Durante una intervención en la Cadena SER, el mandatario autonómico cuestionó la coherencia de la administración central al aprobar medidas de gracia por delitos de corrupción, señalando que este tipo de decisiones minan gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

El presidente de Castilla-La Mancha sostiene que esta decisión responde claramente a presiones o «chantajes independentistas», y recordó que el propio PSOE había defendido tradicionalmente que la corrupción debía quedar totalmente al margen de cualquier medida de clemencia. El dirigente regional insistió en que no hace distinciones según el partido político del infractor, ya sea del PP, del PSOE o de formaciones nacionalistas, y recalcó que la corrupción es un ámbito que jamás debería ser indultado.

Leer más: El Gobierno de García-Page considera una «aberración» el nuevo modelo de financiación

Asimismo, el presidente castellano-manchego reprochó los tiempos y las formas elegidas por el Ejecutivo para anunciar la medida, comunicándola de manera discreta y coincidiendo con el inicio de las vacaciones estivales, un detalle que, a su modo de ver, demuestra que se trata de un paso difícil de justificar. Para concluir, incidió en que en un momento donde se reclama más firmeza y tolerancia cero frente a los delitos de índole corrupta, el Estado no puede permitirse conceder este tipo de indultos.

Page también ha hecho referencia durante la entrevista esta mañana a otro de los temas candentes en el tablero política, la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra. El dirigente castellanomanchego ha reconocido que tiene «muchas dudas» sobre el expresidente y afirma que la militancia en un partido no puede implicar «complicidad».