Koldo avisó a un confidente de la Guardia Civil de que Leire Díez tenía «acceso a todo el mundo en el PSOE»

La exmilitante socialista Leire Díez. SERGIO PÉREZ | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha celebrado este miércoles la última jornada de comparecencias del caso en el que se investigan las conocidas como caso de las cloacas del PSOE antes de las vacaciones de verano. Tocaba el turno de Daniel Mateo, un confidente de la Guardia Civil, cuya declaración ha dejado «impresionados» a algunos de los presentes en la sala. Entre otros asuntos, ha revelado que cuando la trama de la exmilitante socialista Leire Díez se puso en contacto con él, a través del trabajador de Correos Francisco Ortega, para intentar organizar una reunión con el comandante Rubén Villalba —a quien la red intentó captar para obtener información comprometedora contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita a cambio de liberarle de los cargos que se le imputan en el caso hidrocarburos—. En ese contexto, antes de que se produjese dicho encuentro, Mateo, según ha narrado, llamó a Koldo García, exasesor del exministro Ábalos y a quien conocía de su etapa como confidente en la lucha antiterrorista, quien le aseguró que «Leire Díez tiene acceso a todo el mundo en el PSOE e, incluso, al presidente». «Es una persona que le coge el teléfono todo el partido y trabaja para Santos», añade.

Daniel Mateo habría intentado organizar una reunión entre Villalba y Leire Díez, sin embargo, el comandante habría rechazado en un primer momento la oferta. En este contexto, la exmilitante socialista le habría pedido ayuda para convencerle de que finalmente acepte, asegurándole que va «en nombre del uno». Ante esta afirmación, Mateo le preguntó a quién se refería y tras hacer varias preguntas, en tono humorístico, sobre si podía ser «Cristiano Ronaldo» o «Florentino Pérez», Díez acaba asegurando que «es Pedro».

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Finalmente, Villalba acaba aceptando el encuentro, que se produce, pese a que la exmilitante del PSOE quería que fuese en el despacho de Jacobo Teijelo, en un restaurante en un polígono de Leganés. Y aunque la también conocida como la Fontanera le invitó a Mateo a quedarse, él rechazó el ofrecimiento. Previamente, el confidente que este miércoles ha declarado colocó, junto a otras seis personas (cinco hombres y una mujer), varias cámaras en el local para que quedase constancia de las actividades que Díez estaba llevando a cabo. Es en dicha reunión cuando la trama le habría ofrecido al comandante investigado por el caso hidrocarburos restituir su puesto de trabajo en el extranjero. En concreto, en la embajada de Roma.

Tras ello, se produce un segundo encuentro en el que Leire Díez habría explicado que lo que le habían prometido estaba costando conseguido porque aunque «el DAO —Manuel Llamas— lo intenta, le faltan huevos» y que, por ello, están intentando colocar a una persona distinta al frente de la dirección adjunta operativa de la Guardia Civil —el teniente general de la Guardia Civil Manuel Navarrete—.

También le explica que «en Moncloa están enfadados porque no se están atajando los casos» que afectan tanto al PSOE como al entorno familiar del presidente del Gobierno. Una vez que cesan los contactos entre las cloacas y Rubén Villalba, el confidente de la Guardia Civil comunica a su controlador, dentro de la Jefatura de Información, los datos obtenidos.

La llamada con Mercedes

Durante las dos reuniones mantenidas, y en las que Daniel Mateo fue el encargado de organizar el dispositivo de seguridad, se retiraron los teléfonos móviles. Sin embargo, cuando el segundo encuentro terminó, Leire Díez, según ha narrado el confidente ante el juez Pedraz, le pidió rápidamente el teléfono móvil porque «seguro» que «tenía muchas llamadas de teléfono de Mercedes», quien identifica como la actual directora de la Guardia Civil, que también se encuentra imputada en este mismo caso. Además, ha señalado que habría escuchado a la exmilitante socialista decir «hola Mercedes» y, al otro lado de la línea, una voz femenina, lo que para él refuerza la hipótesis de que no habría sido un farol de la Fontanera. También ha indicado que, aunque, en un primer momento, pensó que el relato de la trama que supuestamente trataba de desacreditar investigaciones judiciales y policiales podía ser una «fantasía», tras la llamada con Koldo, en la que le aseguró que tenía acceso a «ministros y secretarios de Estado», se da cuenta de que no es así y que era una persona «con mucho poder dentro del PSOE».