El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil en el caso Leire por las supuestas presiones a la UCO

Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil, habría ordenado a la UCO que no hubiera «nada» en su informe sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedor Sánchez. A.Carrasco Ragel|A.Carrasco Ragel | EFE

El caso Leire Díez sigue sumando imputados en el seno de la Guardia Civil, después de que ya hayan sido encausados su actual directora, Mercedes González, y su mano derecha, el DAO Manuel Llamas. Este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado al exdirector general de ese cuerpo Leonardo Marcos González por su posible implicación en las presiones que varios mandos del cuerpo aseguran haber sufrido para rebajar la iniciativa de la Unidad Central Operativa (UCO) en procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE. Marcos deberá comparecer el próximo 10 de septiembre, a las 10.00 horas, en la causa que investiga las maniobras encabezadas por la exmilitante socialista Leire Díez para tratar de malbaratar los sumarios incómodos para el Ejecutivo y el partido de Pedro Sánchez.

El magistrado acuerda la imputación a petición de la acusación popular unificada después de haberla rechazado inicialmente. El pasado 2 de julio, Pedraz consideró que la conducta descrita hasta entonces respecto al exdirector general «per se no integra ningún tipo penal», aunque dejó abierta la posibilidad de revisar esa decisión en función de las nuevas diligencias. Tras escuchar al director adjunto operativo, Manuel Llamas, y analizar las declaraciones de distintos responsables de la Guardia Civil, el instructor ha decidido finalmente encausarlo en este procedimiento.

Leer más: El DAO presenta recortes de prensa con acusaciones de Ábalos y Montero contra la UCO para defender los expedientes a sus agentes

La providencia dictada este miércoles no especifica los delitos concretos por los que cita a Marcos, que dirigió el Instituto Armado entre junio del 2023 y septiembre del 2024. La acusación popular había pedido investigarlo por unos hechos que encuadra indiciariamente en los delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia, las mismas figuras por las que Pedraz llamó a declarar como imputados el pasado 16 de julio a Mercedes González y a su DAO.

El principal episodio que sitúa a Leonardo Marcos en la causa se produjo en julio de 2024, cuando la UCO investigaba la creación del puesto de trabajo de David Sánchez, hermano del presidente, en la Diputación de Badajoz. Los agentes habían propuesto acceder a los correos corporativos de los responsables que intervinieron en la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo, unas diligencias que entonces se encontraban bajo secreto.

Según las declaraciones incorporadas al sumario, Marcos conoció por la prensa el alcance de las pesquisas y convocó el 12 de julio a responsables de la Jefatura de Policía Judicial y de la UCO. Los mandos sostienen que el entonces director general se mostró indignado, cuestionó el carácter de las diligencias y las calificó de prospectivas o malintencionadas.

El coronel Rafael Yuste, jefe de la UCO en aquellas fechas, declaró que Marcos exigió acelerar el análisis de la documentación y reclamó que determinados informes estuvieran «limpios» en el plazo de una semana. Yuste consideró materialmente imposible cumplir esa exigencia en el tiempo fijado, debido al volumen de correos y dispositivos que debían examinarse. La acusación sostiene que esa reclamación excedió una mera labor de supervisión jerárquica.

Los testimonios señalan además que Marcos quería que las comprobaciones concluyeran rápidamente y que el resultado estableciera que «no había nada». La presión provocó una reorganización de las vacaciones de la unidad y obligó a varios investigadores a renunciar a periodos de descanso ya elegidos para acelerar el análisis de la documentación del caso David Sánchez.

Leer más: La corrupción y la falta de mayoría del Gobierno lastran el final de la legislatura de Pedro Sánchez

Cuatro días después se produjo una segunda reunión. En esta ocasión, según Yuste y otros mandos, fue el DAO quien trasladó a la UCO la necesidad de «ponerse de perfil», «no ser proactivos» y dejar que fueran los jueces quienes tomaran la iniciativa en las investigaciones con «afectación política». La acusación conecta ambas citas y considera que reflejan una actuación coordinada desde la cúpula para reducir la capacidad de iniciativa de la unidad.

Llamas ofreció ante Pedraz una versión distinta. Negó haber asistido a la reunión celebrada durante la mañana del 12 de julio porque se encontraba en Logroño clausurando un curso de inteligencia y seguridad. Sí reconoció que se reunió esa tarde con los mismos responsables, aunque sostuvo que únicamente se abordaron los turnos de vacaciones para mantener el ritmo de trabajo durante el verano.

La acusación popular entiende que esa declaración no exculpó a Leonardo Marcos, sino que reforzó la necesidad de interrogarlo. Llamas afirmó ante el juez que el exdirector general «no era suave en las formas», una expresión que la acusación interpreta como el reconocimiento de una intervención activa e incisiva en el trato con la UCO.

La tesis que se investiga en la Audiencia Nacional sostiene que la presunta organización, dirigida en su nivel superior por Santos Cerdán y coordinada operativamente por Leire Díez, trató de desestabilizar investigaciones sensibles para el PSOE, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez. Entre sus objetivos principales figuraban la UCO, su Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción y el teniente coronel Antonio Balas, responsable de causas como Koldo, Hidrocarburos, Begoña Gómez y David Sánchez.

La acusación sostiene que los expedientes internos, las peticiones para identificar a los agentes destinados en esas causas y las instrucciones de «ponerse de perfil» pudieron producir un efecto intimidatorio sobre toda la unidad. Anticorrupción ha advertido en la causa de que ese uso de la potestad disciplinaria podía trasladar a los investigadores el mensaje de que «el desarrollo de determinadas líneas de investigación puede acarrear consecuencias disciplinarias para quienes las impulsen».

El mismo 10 de septiembre, a las 10.30 horas, declarará como testigo el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca. Pedraz también ordena a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz que entreguen el expediente íntegro de una denuncia presentada contra Leire Díez.

El requerimiento incluye la denuncia original, los registros de entrada y salida, informes, dictámenes, decretos, minutas, borradores, notas internas y versiones sucesivas de los documentos. El juez reclama igualmente todos los correos, mensajes corporativos, registros de llamadas, videoconferencias, convocatorias y actas de las reuniones mantenidas durante la tramitación del expediente.