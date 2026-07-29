Los incendios de Ávila y Madrid están «técnicamente estabilizados» tras una semana ardiendo y más de 70.000 hectáreas arrasadas

Vista este miércoles de los destrozos causados por el incendio en el Pantano de San Juan, Madrid. Rodrigo Jimenez | EFE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este miércoles que los incendios de Ávila y Madrid, que han arrasado más de 70.000 hectáreas, se encuentran «técnicamente estabilizados». Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Navalcarnero (Madrid) el ministro ha presidido este miércoles la reunión del Consejo Nacional de Protección Civil y ha señalado que tras una semana del inicio de la emergencia la Dirección Operativa de la misma, es decir, la UME, apoyada en informes técnicos regionales y territoriales, da por «técnicamente estabilizados» los incendios.

Con todo, Marlaska ha dejado claro que «sin perjuicio» de este criterio técnico, los efectivos siguen trabajando sobre las zonas afectadas y, por el momento, no se rebaja la situación de nivel tres a dos y, por tanto, se mantiene vigente la implantación de emergencia nacional en Ávila y Madrid. «Se realizarán las valoraciones y las evaluaciones y cuando proceda se tomarán las decisiones oportunas, siempre en términos de lo que es proporcional y adecuado», ha explicado el ministro.

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Respecto a la investigación del incendio originado en Burgohondo (Ávila), el mayor de la historia con unas 50.000 hectáreas calcinada, en el que fue detenido el dueño de una máquina que presuntamente desató las llamas, Marlaska ha pedido cautela. «Dejemos que la investigación se vaya desarrollando con todos los elementos de análisis necesarios para poder determinar el origen sin duda alguna y, evidentemente, también las responsabilidades», ha defendido.

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Castellón

El incendio forestal que comenzó el sábado pasado en la Vall de Uxó (Castellón) sigue sin control, con «alguna zona de llama» según información facilitada desde el Puesto de Mando Avanzado de este otro fuego, cuyo perímetro es de 81 kilómetros y más de 1.200 profesionales trabajan para asegurarlo.

El último recuento de hectáreas quemadas fija la superficie afectada en 9.300 hectáreas en un incendio que a lo largo de esta jornada contará con el apoyo de más de 30 medios aéreos y en el que vecinos desalojados de localidades como Tales han mostrado su impaciencia ante la negativa de poder regresar todavía a sus tierras para facilitar alimento y agua a sus animales.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado diferentes puntos de atención y distribución de recursos para los vecinos afectados por el incendio de la Vall de Uxó.

Acompañado por varios miembros del Consejo, Pérez Llorca se ha desplazado a la residencia Virgen de la Soledad de Nules que actualmente acoge a dos usuarios dependientes de los centros de Artana y la Vilavella.

Asimismo, han acudido al colegio Don José Alba de La Vilavella así como al Polideportivo Municipal de Nules donde la Generalitat ha habilitado un punto de atención provisional a los desalojados que hoy se trasladarán a la Residencia de estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón, al centro Penyeta Roja de Castellón de la Plana y al Balneario de La Vilavella.

Posteriormente, ha comprobado «de primera mano» el dispositivo organizado por la Generalitat para el reparto de agua potable a los vecinos de la Vilavella, ya que por motivos de salud pública no se puede beber agua del grifo hasta nueva orden.