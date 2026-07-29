El Gobierno Vasco concede la semilibertad al abogado de presos de ETA Jon Enparantza

Unos guardias civiles llevan detenido a Jon Enparantza en Bilbao Luis Tejido

El Gobierno Vasco ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite salidas de la cárcel, al abogado de presos de ETA Jon Enparantza, han informado fuentes del ejecutivo autónomo. Enparantza fue condenado a 4 años de prisión, por el delito de integración en ETA, acusado de integrar el frente jurídico de la banda terrorista, Halboka, junto a Arantza Zulueta.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha opinado este miércoles en un comunicadoque el Gobierno Vasco está usando el 100.2 como un atajo para conceder regímenes de semilibertad a presos de ETA que todavía permanecen clasificados en segundo grado y que no reúnen las condiciones para progresar al tercero. Covite considera que esta decisión vuelve a evidenciar que la política penitenciaria del Gobierno vasco no responde a una verdadera voluntad de reinserción, sino a una estrategia de excarcelación progresiva.

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«No existe un arrepentimiento real, público y verificable, ni una ruptura inequívoca con el entorno que justificó y legitimó durante décadas los crímenes de ETA. Sin esos requisitos, la aplicación del artículo 100.2 a Jon Enparantza es injustificada y fraudulenta», ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.