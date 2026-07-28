Francia contiene la respiración ante la llegada del viento y la subida de las temperaturas

Un vecino de Claouey, ayudando este martes en la extinción del fuego. SOPHIE GARCIA | EFE

Los turistas que se habían instalado en los cámpings de Lacanau (Francia) con la esperanza de que el fuego no llegara a la estación balnearia y poder disfrutar así de unos días de vacaciones, se despertaron ayer con el sonido de los altavoces que portaban los drones que volaban sobre sus cabezas conminándoles a evacuar inmediatamente la zona. El alcalde de la localidad, Laurent Peyrondet, justificó la orden que había dado la prefectura porque las condiciones climáticas van a ser «muy duras» los próximos días por la cuarta ola de calor en lo que va de verano y porque los vientos van «a cambiar de dirección cada dos horas», atizando el fuego que «todavía no está apagado».

El número de hectáreas quemadas en Gironda seguían siendo anoche de 42.000, pero la prefecta de la región, Sophie Brocas, señaló que el fuego «está estabilizado, pero no fijado». Es decir, la superficie sigue siendo la misma, pero constataron 14 focos en zonas ya quemadas donde el fuego se reactivó. Al mismo tiempo, van a proponer a los habitantes de Haillan, Mérignac y Eysines que regresen a sus casas si lo desean, pero bajo dos condiciones: «Dejar sus teléfonos encendidos y seguir estrictamente las consignas de seguridad». También deben tener preparada una bolsa y estar «dispuestos a partir» en cualquier momento.

«Fenómeno increíble»

La agencia de defensa forestal gala informó de que, desde que comenzó el incendio en Saumos, el 22 de julio, se crearon 121 kilómetros de cortafuegos en los bosques de Gironda. Durante su intervención de ayer, Brocas no habló de «tormentas de fuego», pero en la víspera aseguró que este fenómeno es «increíble, inédito y desconocido» hasta ahora en Francia. Además, afirmó de que se trata de un suceso «totalmente impredecible que combina un incendio forestal con la tormenta que él mismo genera, provocando rayos que inician nuevos focos y vientos que avivan las llamas», afirmó.

Mientras unos luchan contra las llamas, otros persiguen a los que las provocaron. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó en su cuenta de X que desde el inicio del verano, «las fuerzas de seguridad detuvieron a 184 personas».

La prefectura insistió en que su prioridad «sigue siendo la protección de las personas. Además, se enorgulleció recordando que a día de hoy no haya ninguna víctima mortal, aunque son los bomberos los que pagan el precio, ya que 110 profesionales resultaron heridos en las labores de extinción del fuego de Gironda.