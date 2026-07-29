El DAO presenta recortes de prensa con acusaciones de Ábalos y Montero contra la UCO para defender los expedientes a sus agentes

El Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante su comparecencia en el Senado, el pasado 17 de julio. César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

El director adjunto operativo de la Guardia Civil pasa al ataque para defenderse de las graves acusaciones que pesan contra él, entre ellas la de haber conspirado con la directora del cuerpo, Mercedes González, contra sus propios agentes. Manuel Llamas ha remitido a Santiago Pedraz, instructor del sumario de las cloacas de Ferraz, siete recortes de prensa, cuatro mensajes internos y documentación sobre sus viajes oficiales para tratar de acreditar la limpieza de las investigaciones abiertas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y esclarecer si estaban detrás de la filtración de los mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez.

Esos expedientes contra los agentes que lideraban las investigaciones más incómodas para el Gobierno, el PSOE y el entorno familiar del presidente constituyen una de las principales pruebas de cargo contra Llamas. Las actuaciones disciplinarias se habrían impulsado pese a que, desde el principio, se conocía que había sido el propio exministro quien entregó a la prensa los mensajes con el jefe del Ejecutivo como una suerte de aviso a navegantes dirigido al presidente.

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La Abogacía del Estado utiliza especialmente las acusaciones públicas de Ábalos y de la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero, contra la unidad para justificar la información reservada ordenada el 12 de mayo del 2025. Ese mismo día, la dirigente socialista y entonces número dos del Gobierno señaló a los funcionarios de la Guardia Civil porque eran quienes custodiaban los wasaps entre Ábalos y Pedro Sánchez.

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La principal línea de descargo se apoya en siete informaciones publicadas entre el 28 de mayo del 2024 y el 12 de mayo del 2025. Las dos primeras se refieren a la pieza abierta por el juez Juan Carlos Peinado por la filtración de un informe de la UCO en el caso Begoña Gómez y a las pesquisas sobre el hermano de Sánchez. Llamas las utiliza para defender que las filtraciones de diligencias judiciales podían ser investigadas por decisión del magistrado responsable.

Los otros cinco recortes se centran en los dispositivos de Ábalos y en sus conversaciones con Sánchez. En esas informaciones, publicadas en octubre del 2024, se indicaba que la UCO tenía en su poder memorias USB que contenían los wasaps intercambiados por ambos desde el 2017.

El Mundo publicó el 11 de mayo del 2025 las conversaciones que sirvieron de pretexto para poner bajo sospecha a la UCO. Las informaciones aportadas por Llamas acreditan que, un día después, el propio Ábalos acusó a la unidad de filtrar los mensajes y que Montero responsabilizó ante la prensa a quien tenía el deber de custodiarlos. La vicepresidenta afirmó que los chats debían haberse mantenido a resguardo o haber sido eliminados.

El dato central es que el general jefe de Armas, Explosivos y Seguridad recibió el encargo de instruir la información reservada ese mismo 12 de mayo. La Abogacía del Estado cita las afirmaciones de Ábalos y Montero como elementos que hacían razonable comprobar si la filtración podía proceder del material custodiado por la UCO. No aporta, sin embargo, ningún indicio policial que atribuya la difusión a alguno de sus agentes.

Llamas ha entregado además a Pedraz cuatro mensajes intercambiados entre el 11 y el 13 de mayo del 2025 con el general Alfonso López Malo, entonces jefe de la Jefatura de Policía Judicial, de la que depende orgánicamente la UCO. En el primero, remitido a las 9.11 horas del día 11, López Malo comunicó que los investigadores estaban comprobando de nuevo los escritos y diligencias enviados al juzgado en la operación Delorme. Llamas contestó tres minutos después: «OK, gracias».

A las 12.57 horas, López Malo confirmó que en los informes y diligencias remitidos al órgano judicial no había «nada relativo a los dispositivos a los que se refiere el señor Ábalos». Añadió que la UCO revisaba discos duros, memorias USB, teléfonos y tabletas «por si apareciera lo publicado en el diario El Mundo».

El cuarto mensaje, fechado el 13 de mayo, incorporó el desmentido de la unidad de que hubiera localizado o visualizado esas conversaciones en el material incautado. La defensa interpreta que la revisión todavía pendiente demuestra que el 11 de mayo no podía descartarse por completo que los mensajes estuvieran almacenados en alguno de los dispositivos. Sin embargo, el mismo intercambio contenía también el dato contrario: la documentación enviada al juez no incluía esas conversaciones. Los wasaps acreditan que el origen de la filtración no estaba aclarado, pero no que procediera de la UCO.

El escrito sostiene que la información reservada se cerró «inmediatamente» y sin practicar diligencias. También precisa que, cuando Ábalos admitió haber autorizado la difusión de los mensajes, se decidió ponerle fin, aunque permaneció formalmente abierta a la espera de una reunión de su instructor con el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.La defensa revela además que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno aceptó la actuación interna, mientras que Puente la rechazó «tajantemente».

Llamas trata asimismo de desvincularse de las presiones denunciadas por mandos de la UCO. Aporta documentos de un curso celebrado en Logroño para sostener que no asistió a la reunión matinal del 12 de julio del 2024 en la que el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, habría reclamado que la unidad se pusiera «de perfil» en la causa de David Sánchez. Reconoce que participó en otra reunión esa misma tarde, pero afirma que únicamente se reorganizaron las vacaciones para mantener el ritmo de la investigación.

La Abogacía del Estado incorpora también billetes de un viaje de Llamas a Zaragoza entre el 5 y el 7 de mayo del 2025. Con ellos trata de explicar el intervalo entre la recepción de una nota del Servicio de Información, fechada el 29 de abril, que alertaba de una campaña contra la UCO, y su traslado a la directora general, Mercedes González, el 5 de mayo. La defensa añade que entre ambas fechas se produjo el puente del 1 y el 2 de mayo y sostiene que la unidad ya conocía el aviso por otra vía.

Por último, Llamas entrega a Pedraz un certificado que recoge la apertura de 58 informaciones reservadas por infracciones muy graves durante dos años y de cuatro expedientes disciplinarios contra agentes de la UCO en el 2025. Documenta además tres pesquisas ordenadas por él contra destinos ajenos a la unidad: Asuntos Internos, la Agregaduría de Interior en Tánger y un oficial de Tráfico acusado de utilizar un vehículo oficial para fines particulares.